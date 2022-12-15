51.000 مشارك في «الإمارات نظيفة» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

بعد أسبوعين، جالت فيهما قافلة الدورة الـ21 من حملة «الإمارات نظيفة»، التي نظمتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، حطت الحملة أخيراً رحالها في إمارة أبوظبي، متسلحة بالنتائج المميزة التي حققتها خلال محطاتها الست السابقة.

وشهدت الحملة في إمارة أبوظبي تفاعلاً كبيراً من المتطوعين، توافدوا منذ ساعات الصباح الباكر إلى ثلاثة مواقع مخصصة للحملة في منطقة غنتوت ومصفح ومنطقة ايكاد الصناعية مرتدين القمصان القطنية والقبعات المصممة خصيصاً للحملة، ومجهزين بقفازات قطنية قابلة لإعادة الاستخدام وأكياس قابلة للتحلل. وتمكن المشاركون البالغ عددهم 50.943 شخصاً في نهاية اليوم من جمع 19.965 كيلوغراماً من النفايات وتنظيف مسافة أكثر عن 10 كيلومترات مربعة. وشهدت الدورة الـ21 من الحملة التي جالت إمارات الدولة السبع مشاركة أكثر من 61.646 متطوعاً قاموا بجمع 40.404 كيلوغرامات من النفايات من مساحة 38.5 كيلومتر مربع. وعبرت حبيبة المرعشي - العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة في بيانها الختامي عن شكرها لبلدية مدينة أبوظبي متمثلة بمركز بلدية الشهامة ومركز بلدية المصفح على انضمامهم كشركاء الحملة في إمارة أبوظبي وضواحيها، وبمشاركة فاعلة من مديري المركزين في مواقع الحملة. كما أعربت عن عميق امتنانها لوزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة تنمية المجتمع على رعاية هذه الحملة ودعمهما القوي، وتقدمت بالشكر الجزيل للشركات الراعية.

ممارسات اجتماعية

قالت المرعشي في كلمتها: «إن هدف وتوجه مجموعة عمل الإمارات للبيئة من خلال هذه الحملة هو غرس ممارسات اجتماعية بيئية بين شرائح المجتمع كافة للمحافظة على البيئة وتبني تطبيقات عملية مستدامة. حملتنا الرائدة - الإمارات نظيفة هي أطول وأكبر حركة بيئية في الدولة لحماية الموائل الطبيعية والمناطق السياحية لضمان بيئة صحية ونظيفة للجميع». وأضافت: «مجموعة عمل الإمارات للبيئة ممتنة للقيادة الحكيمة لدولتنا الحبيبة التي وفرت بيئة فريدة وآمنة وصحية للجميع».