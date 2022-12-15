خليفة بن طحنون: أسر الشهداء على رأس أولويات رئيس الدولة

أبوظبي (وام)

اختتمت أمس في منطقة رماح في مدينة العين فعاليات المخيم الشتوي الخامس لأبناء شهداء الوطن الأبرار «مخيم أبناء الفخر» الذي نظمه مكتب شؤون أسر الشهداء بالتعاون مع مدرسة محمد بن زايد للصقارة، وفراسة الصحراء، وهيئة البيئة بأبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، وشركة «براري» للموارد الطبيعية، وبمشاركة واسعة من أبناء الشهداء ضمن الفئة العمرية 12 إلى 18 عاماً.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء: إن مكتب شؤون الشهداء ينطلق في مبادراته وبرامجه من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بأهمية تقديم الرعاية والاهتمام اللازمين لأسر شهداء الوطن الأبرار، مؤكداً أن سموه يضعهم على رأس أولوياته، ويوجه دائماً بضرورة بذل الجهد وتسخير الإمكانيات لتمكين هذه الشريحة العزيزة على قلب القيادة الرشيدة وقلوب أبناء الوطن جميعاً، وصقل مهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم وإعدادهم للمساهمة الإيجابية في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو الرفعة والتميز والازدهار.

وأوضح الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان أن المخيم بنسخته الخامسة حقق الهدف المنشود من تطوير المهارات القيادية والمهنية والحياتية لأبناء الشهداء، مروراً بتعزيز معارفهم وزيادة والاعتماد على النفس، وانتهاءً بترسيخ مبادئ الاعتزاز بالموروث الثقافي والتراثي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إحياء تراث الأجداد والحفاظ على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

وتضمن المخيم العديد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية، من أبرزها دروس عملية في مبادئ وأخلاقيات الصقارة العربية، بالإضافة إلى دروس في أساسيات رياضة القنص والصقارة وأنواع الطيور، ومحاضرات تراثية تعليمية عن أنواع الفنون الشعبية. وتدريبات عن أسس التخييم والبناء بالطين الذي كان سائداً قديماً.

من جهتهم عبر أبناء الشهداء المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة التي توليهم الرعاية والاهتمام العظيمين، مؤكدين عزمهم على مواصلة العمل بجد واجتهاد ليساهموا في المحافظة على منجزات الوطن ومكتسباته.

يذكر أن المخيم الشتوي لأبناء الفخر فعالية دورية ضمن إطار المبادرات التي يطلقها مكتب شؤون أسر الشهداء، الذي يقوم بمتابعة شؤونهم واحتياجاتهم والتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى في الدولة من أجل تقديم الدعم الكامل، وتأمين الرعاية والاهتمام لأسر شهداء الوطن.