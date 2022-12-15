انتهاء تمرين ميدانيّ نفذته «الداخلية» في عدد من إمارات الدولة

أبوظبي (وام)

نفذت وزارة الداخلية تمريناً ميدانياً في عدد من إمارات الدولة «الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة»، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبالتعاون مع عدد من الشركاء المعنيين، ضمن جهود تعزيز الاستجابة والجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي طارئ، لاسيما الاستجابة في الحالات الجوية المتقلبة، والتي تشهد غزارة أمطار مصحوبة برياح متفاوتة الشدة وما ينتج عن ذلك من تداعيات.

وتضمن سيناريو التمرين الاستجابة والتدريب على حالات البحث والإسعاف والإنقاذ والإخلاء والإيواء، وتقديم عمليات الدعم والإسناد وتأمين وإغلاق الطرق وتنظيم الحركة المرورية.

شارك في التمرين فرق الاستجابة وفرق الإسعاف والإنقاذ، مع الآليات المساندة من الجهات المشاركة والطائرات العمودية، حيث شهد التمرين تنسيقاً عالي المستوى بين الجهات المشاركة من قطاعات وزارة الداخلية ومن الشركاء، وتم تنفيذه وفق مقتضيات السيناريو المعد باحترافية وبصورة حققت الأهداف الاستراتيجية للتمرين.

وتُجرى هذه التمارين بالتنسيق والمشاركة من كل الجهات، تعزيزاً للعمل التكاملي المشترك، ووصولاً لأعلى مراتب الجاهزية والاستعداد، وفق خطط الاستجابة الوطنية الساعية إلى تعزيز الأمن وحماية الأرواح وحفظ الممتلكات، والحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته.