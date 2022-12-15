الجمعة 16 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

انتهاء تمرين ميدانيّ نفذته «الداخلية» في عدد من إمارات الدولة

انتهاء تمرين ميدانيّ نفذته «الداخلية» في عدد من إمارات الدولة
16 ديسمبر 2022 01:41

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الشيخة فاطمة تهنئ الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني ال51 لمملكة البحرين
السياحة في أسبوع .. مدن الإمارات في قائمة الأفضل عالمياً.. والناقلات الوطنية تؤكد ريادتها

نفذت وزارة الداخلية تمريناً ميدانياً في عدد من إمارات الدولة «الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة»، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبالتعاون مع عدد من الشركاء المعنيين، ضمن جهود تعزيز الاستجابة والجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي طارئ، لاسيما الاستجابة في الحالات الجوية المتقلبة، والتي تشهد غزارة أمطار مصحوبة برياح متفاوتة الشدة وما ينتج عن ذلك من تداعيات.
وتضمن سيناريو التمرين الاستجابة والتدريب على حالات البحث والإسعاف والإنقاذ والإخلاء والإيواء، وتقديم عمليات الدعم والإسناد وتأمين وإغلاق الطرق وتنظيم الحركة المرورية.
شارك في التمرين فرق الاستجابة وفرق الإسعاف والإنقاذ، مع الآليات المساندة من الجهات المشاركة والطائرات العمودية، حيث شهد التمرين تنسيقاً عالي المستوى بين الجهات المشاركة من قطاعات وزارة الداخلية ومن الشركاء، وتم تنفيذه وفق مقتضيات السيناريو المعد باحترافية وبصورة حققت الأهداف الاستراتيجية للتمرين.
وتُجرى هذه التمارين بالتنسيق والمشاركة من كل الجهات، تعزيزاً للعمل التكاملي المشترك، ووصولاً لأعلى مراتب الجاهزية والاستعداد، وفق خطط الاستجابة الوطنية الساعية إلى تعزيز الأمن وحماية الأرواح وحفظ الممتلكات، والحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته.

وزارة الداخلية
الإمارات
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
الرياضي
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
اليوم 17:30
ميقاتي يلتقي قائد قوات اليونيفيل
عربي ودولي
ميقاتي يتعهد بمحاسبة المسؤول عن مقتل جندي من "يونيفيل"
اليوم 17:19
رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا
عربي ودولي
اليابان تصادق على مراجعة جذرية لعقيدتها الدفاعية
اليوم 17:05
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
الرياضي
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
اليوم 17:00
خالد بن محمد بن زايد يفتتح المركز المتكامل للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات
الرياضي
خالد بن محمد بن زايد يفتتح المركز المتكامل للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات
اليوم 16:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©