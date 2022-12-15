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الإمارات

ميثاء الشامسي تستقبل سفيرة أستراليا لدى الدولة

ميثاء الشامسي
16 ديسمبر 2022 01:41

أبوظبي (وام)

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استقبلت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، هايدي فينامور، سفيرة أستراليا لدى الدولة في إطار التعارف وتوثيق العلاقات بين البلدين.
ورحبت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي بالسفيرة الأسترالية، مشيدة بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وما تشهده من تقدم وتطور في عدد من المجالات المهمة.
وأكدت الشامسي أن القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات حريصون على دعم هذه العلاقات وتعزيزها.
كما استعرضت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي الدور الكبير الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في مجال تمكين المرأة، وتعزيز دورها سواء في بناء الأجيال أو في المشاركة في كافة مجالات التنمية المستدامة.
من جانبها، أشادت السفيرة هايدي فينامور بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في كافة المجالات التنموية، كما ثمنت دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية محلياً وعالمياً، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز العلاقات والاستثمارات في دولة الإمارات.
وفي ختام اللقاء توجهت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي بالشكر إلى السفيرة على زيارتها، آملة مواصلة التعاون المشترك البناء بين الطرفين، بما يحقق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين.. وقدمت للسفيرة الكتاب التوثيقي لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

ميثاء الشامسي
الإمارات
أستراليا
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