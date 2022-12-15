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الإمارات

«مرشدات الإمارات» تختتم المعسكر الشتوي الأول

محاضرة ضمن فعاليات المعسكر (من المصدر)
16 ديسمبر 2022 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت جمعية مرشدات الإمارات، مفوضية أبوظبي، أمس، فعاليات المعسكر الشتوي الأول للمرشدات الذي نُظّم بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، حيث تم تنفيذ فعاليات المعسكر لمدة ثلاثة أيام في مركز مؤسسة التنمية الأسرية فرع أبوظبي، وشاركت في المعسكر مجموعة مؤلفة من 28 مرشدة من عدد من مدارس أبوظبي الحكومية والخاصة.
وشهد المعسكر الذي يقام لأول مرة هذا العام العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تدريب المرشدات في عدة مجالات ذات صلة بالحركة الإرشادية حيث تم تدريب المشاركات على الأنظمة والقوانين الخاصة بالحركة حيث قامت القائدة عزة محمود من جمعية مرشدات الإمارات بتعريف المرشدات على وعد المرشدات، والقانون وأهداف الحركة الإرشادية. كما قدمت الدكتورة فاطمة الحمادي في اليوم الثاني للمعسكر ورشة تدريبية عن آلية التخطيط السليم لحياة أفضل، حيث قامت بتعريف المرشدات بالكيفية التي يتم من خلالها اكتشاف مواهبهن وأنفسهن، وترتيب أولوياتهن عن طريق الاستثمار الأفضل للوقت، والجهد والصحة وترتيب العقل ومعرفة احتياجات النفس للوصول للنتائج الطيبة من التخطيط السليم والمُنظّم للحياة.
وفي الورشة التدريبية الثالثة تلقّت مجموعات المرشدات المشاركات في المعسكر تدريبا نفذته الدكتورة جميلة خنجي حول الحفاظ على البيئة، وآلية العمل على جعل الحفاظ على البيئة عادة يجب الدوام عليها، لتحقيق الاستدامة الاجتماعية، والحفاظ على رأس المال الاجتماعي، من خلال الاستثمار وإنشاء الخدمات التي تشكل إطار عمل المجتمع، وتضمنت فعاليات اليوم الثالث للمعسكر ورشة تدريبية حول «السنع» الإماراتي قدمتها المدربة الاجتماعية موزة القبيسي وتناولت الورشة مفهوم وأهمية «السنع» في المجالس لما له من قيمة كبيرة في غرس مبادئ الاحترام والأسلوب المميز في كيفية التعامل مع الآخرين.

جمعية مرشدات الإمارات
أبوظبي
الإمارات
مؤسسة التنمية الأسرية
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