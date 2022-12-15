«مبرمجو ربع قرن» يحصدون ذهبية مسابقة عالمية

الشارقة (وام)

حقق مبرمجو مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، المتمثلة في أطفال الشارقة، المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة«Waicy»العالمية في الفئة الابتدائية للمسابقة، التي أقيمت افتراضياً عبر منصة المسابقة خلال ديسمبر الجاري بتنظيم من (Ready Al) في الولايات المتحدة الأميركية.

ضم الفريق الفائز كلاً من حور البلوشي وجواهر العامري ودانة المرزوقي عن مشروع «مساعد القيادة Drive Assist»، وهو تطبيق يساعد السائقين على التركيز أثناء القيادة بمساعدة نظام الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم البرنامج بتنبيههم في حال إغلاق أعينهم أو كانوا في خارج إطار الكاميرا، وفي حال عدم استجابة السائق فإن المساعد الصوتي يبلغه بأنه تم إبلاغ الشرطة. وتأهل فريق أطفال الشارقة للمسابقة العالمية بعد إحرازهم المركز الأول في المسابقة المحلية التي أقيمت مؤخراً، حيث تأتي مشاركتهم ضمن الخطة التدريبية لمؤسسة ربع قرن لمنتسبيها في برنامج مبرمج القرن الذي انطلق هذا العام واستمر لمدة تسعة أشهر.

شارك في المسابقة العالمية ما يقارب الـ (60) مشروعاً وفريقاً تأهلوا للتصفيات النهائية للمسابقة العالمية، من بينها (17) مشروعاً من الفئة الابتدائية، وعرضت الفرق المشاركة مشاريعها أمام لجنة التحكيم عبر منصة المسابقة.