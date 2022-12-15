توعية بمعايير السلامة المهنية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع تخطيط المدن - إدارة البيئة والصحة والسلامة - ورشة توعوية بشأن معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين في المواقع الإنشائية، استهدفت العاملين في قطاع البناء والإنشاء الناطقين بغير اللغة العربية وكذلك شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية.

وتأتي هذه الورشة ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على التواصل والتعاون مع جميع الشرائح المجتمعية العاملة في قطاع البناء والإنشاء لرفع مستوى وعيهم وثقافتهم بخصوص المتطلبات الأساسية التي توفر لهم بيئة عمل آمنة وصحية.

كما تستهدف الورشة تحفيز شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية، للالتزام باشتراطات ومتطلبات السلامة المهنية في مواقع البناء والإنشاء، وضرورة توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حياة العمال وسلامتهم.

وتضمنت الورشة التعريف بالهيكل الإداري للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وأدوار ومسؤوليات بلدية مدينة أبوظبي في هذا المجال، وكذلك التعريف بأدوار وواجبات شركات البناء والإنشاء في توفير البيئة الصحية للعاملين في المواقع، والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.