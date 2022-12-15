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«الشارقة للصحافة» يفوز بجائزة الكويت للإبداع

«الشارقة للصحافة» يفوز بجائزة الكويت للإبداع
16 ديسمبر 2022 01:41

الشارقة (وام)

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حصد نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة جائزة الكويت للإبداع ضمن دورتها العاشرة التي عقدت مؤخراً في الكويت عن مبادرة برنامج التدريب السنوي «إثمار»، الذي يستهدف الطلبة من سن 10 إلى 17 عاماً لترسيخ الوعي الإعلامي لدى الجيل الصاعد وتعريفهم بمفاهيم العمل الصحفي والإعلامي.
تأتي الجائزة التي تنظمها هيئة الملتقى الإعلامي العربي والجمعية الكويتية للإعلام والاتصال وعدد من الجهات الأخرى ضمن تكريم خاص للنادي لأهمية برنامج «إثمار» وعطائه المتميز في بناء جيل إعلامي عبر منهج تفاعلي يمزج التدريب والمعرفة بالمتعة، وتقديراً لتميز المبادرة وأثرها الإيجابي وانعكاساتها الملموسة على الأجيال الجديدة.
وكان برنامج «إثمار» قد انطلق في عام 2019 تماشياً مع نهج إمارة الشارقة المنبثق من فكر ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وما يوليه سموه من اهتمام كبير لبناء الأطفال والنشء في مختلف المجالات والقطاعات.
وتدعم جائزة الكويت للإبداع التي حظيت بدورتها العاشرة بمشاركة نحو 1081 مشاركاً من مختلف الدول العربية رؤى النادي في تعزيز ونشر الثقافة الإعلامية بين الناشئة وتنمية مواهبهم الإعلامية وتحفيزهم على ممارسة العمل الصحفي، بما يسهم في بناء الكفاءات الإعلامية القادرة على قيادة العمل الإعلامي في المستقبل وفق رؤى وتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف البرنامج السنوي «إثمار» إلى تأهيل المشاركين به في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى وتعزيز معارفهم بطريقة علمية تجمع بين الجانب النظري والعملي مع زيارات ميدانية لمؤسسات إعلامية تمنحهم فرصة التعرف عن قرب على تفاصيل وسير العمل الإعلامي.
وقد تلقى البرنامج على مدار دوراته الأربع الماضية 240 طلب انضمام وتخرج منه حتى الآن 89 طالباً وطالبة.

نادي الشارقة للصحافة
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الشارقة
جائزة الكويت للإبداع
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