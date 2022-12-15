434 طالباً وطالبة في برنامج «حماية الدولي»

دبي (وام)

انتظم 434 طالباً وطالبة من مختلف إمارات الدولة، في البرنامج الشتوي الطلابي 2022، الذي ينظمه مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ومجلس شرطة دبي الطلابي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وهيئة الثقافة والفنون تحت شعار «نتدرب لنحمي».

يمثل الطلبة 16 جنسية مختلفة يواكبون على المشاركة في البرنامج الذي يمتد أسبوعين في 4 مراكز تدريبية، اثنين للإناث وهما مركز مدرسة محمد بن راشد بمنطقة المزهر، ومركز مدرسة القيم بالبرشاء، واثنين للذكور، وهما مركز مدرسة المعارف بديرة ومركز مدرسة الصفا بمنطقة الصفا للذكور.

وقال العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إن بداية البرنامج مُبشرة جداً، واستشعرنا رغبة الطلاب والطالبات من خلال الإقبال اللافت للمشاركة في البرنامج الشتوي الذي يمتد لقرابة أسبوعين، ويُضيف معلومات مفيدة ومتجددة، واكتسبت البرامج الفصلية لشرطة دبي ثقة الطلاب وأولياء أمورهم من خلال الفترات السابقة، والتي أسهمت وبقوة في تعزيز الثقة بين الطالب والمؤسسة الأمنية، كما وانعكس إيجاباً على سلوكه العام داخل أسوار المدرسة وخارجها.

ويتنوع البرنامج بين المحاضرات التوعوية والثقافية المتنوعة والتي تتناول الحس الأمني بأنواعه، والمواطنة الإيجابية وظاهرة التنمر، وتسليط الضوء كذلك على بعض السلوكيات الخاطئة والدخيلة على مجتمعنا، بالإضافة لإبراز أهمية التطوع بالحياة الاجتماعية ومدى انعكاسه الإيجابي على المجتمع الإماراتي.