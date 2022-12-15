1.2 مليون زائر لشواطئ أبوظبي منذ بداية 2022

هالة الخياط (أبوظبي)

استقبلت شواطئ مدينة أبوظبي 1.236.452 زائراً منذ بداية العام الجاري، حيث أضحت وجهة جاذبة لاستقبال هواة الرياضات المائية والسباحة والباحثين عن الهدوء والخدمات العصرية والترفيه والاستجمام. وتمتلك شواطئ أبوظبي العديد من المميزات والمواصفات ذات المعايير العالمية، ما أهلها للحصول على شارة العلم الأزرق، وتقدم خدمات حضارية كبيرة تسهم في إسعاد الجمهور ومرتادي الشواطئ. كما تطبّق شواطئ أبوظبي أعلى معايير النظافة والبيئة الصحية والآمنة، لهذا كله تعد شواطئ أبوظبي وجهة ترفيهية ورياضية ومجتمعية مفضلة لدى كافة شرائح المجتمع، ولدى الزائرين والسياح.

استقبل شاطئ الكورنيش منذ بداية العام الجاري 846.347 زائراً، بينما استقبل شاطئ البطين العام للفترة ذاتها حتى منتصف الشهر الجاري 370.590 زائراً، واستقبل شاطئ السيدات «البطين» 19.515 زائرة.

وتستعد الشواطئ الرئيسة في مدينة أبوظبي لاستقبال الأعداد المتزايدة من الزائرين، تزامناً مع أشهر الشتاء والانخفاض في درجات الحرارة، ما يجعل من الشواطئ الخيار الأول للترفيه، وممارسة الرياضات المختلفة والاستمتاع بالأجواء العائلية.

وأوضحت البلدية رداً على أسئلة «الاتحاد» أنه يجري العمل على تطوير شاطئ البطين للسيدات ليحتوي على مرافق وخدمات جاذبة للزوار مثل: المقاهي ومحلات بيع الطعام، المسبح وصالة ألعاب رياضية، وحدائق، ليتسنى للسيدات الاستمتاع بوقتهن خلال زيارتهن الشاطئ.

وأكدت البلدية حرصها على توفير كل ما من شأنه إسعاد المجتمع ومن ضمنهم زوار الشواطئ، والمناطق الترفيهية، وتسعى دائماً لتوفير أفضل الخدمات والمرافق مثل: توفير مناطق جلوس خشبية مظللة في شاطئ البطين العام للزوار للاستمتاع بالجلوس على الشاطئ في وقت الصيف وخلال فترات درجات الحرارة العالية، وتوفير منافذ لبيع الأطعمة والمشروبات المتنوعة من خلال تفعيل الأكشاك المنتشرة على طول شاطئ الكورنيش، وتوفير مبردات مياه في منطقة عربات الطعام بشاطئ البطين، وفي شاطئ الكورنيش، لتوفير مياه شرب باردة للزوار، بالإضافة إلى توفر الكراسي الشاطئية والمظلات.

وأكدت البلدية أنها تولي عناية كبيرة لفئة أصحاب الهمم، من خلال توفير وسائل الترفيه التي تتناسب مع حالاتهم وتحقق لهم السعادة والمرح، حيث توفر خدمات الكرسي العائم في شاطئي الكورنيش والبطين، كما توفر دورات مياه مخصصة لهذه الفئة وميزة الدخول المجاني إلى الشواطئ.

وتتوفر في الشواطئ العديد من الخدمات كالألعاب المائية، واستخدام نظام النداء المركزي لتنبيه الزوار بمواعيد افتتاح الشاطئ وانتهاء موعد السباحة، بالإضافة إلى اطلاع الزوار على الأحداث الجارية في الشاطئ.

وتنفذ البلدية برنامج تفتيش يومياً وأسبوعياً وشهرياً من قبل إدارة الشواطئ، وتقوم بتدريب حراس الأمن قبل بداية فترة العمل، ويتم القيام بالتدريب الرياضي اليومي للمنقذين للحفاظ على اللياقة، والذي ينعكس إيجاباً في تقارير الحوادث في الشاطئ، كما يتم التفتيش من قبل إدارة التفتيش والرقابة وإدارة البيئة والصحة والسلامة، وذلك بهدف الارتقاء المستمر بخدمات الشاطئ وتحقيق متطلبات مرتاديه.