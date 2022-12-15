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حلقة شبابية تناقش وسائل دمج الأحداث في المجتمع

حلقة شبابية تناقش وسائل دمج الأحداث في المجتمع
16 ديسمبر 2022 01:41

أبوظبي (وام) 

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نظمت شرطة أبوظبي بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، حلقة شبابية بعنوان «إشراك الأحداث وتطلعاتهم»، وذلك في إدارة رعاية الأحداث بالمفرق، بهدف مناقشة تطوير الوسائل والأدوات والحلول المبتكرة لضمان دمج وإِشراك المفرج عنهم في المجتمع.
شهدت الحلقة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، التي أكدت حرص حكومة دولة الإمارات على بناء جيل متسلح بالمعرفة، قادر على الإبداع في مجتمع مترابط متمسك بهويته الوطنية، مع تقديم الدعم لهم وتوفير الفرص التي تمكنهم من تحقيق أقصى درجات الاستفادة من قدراتهم، باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن. وأشارت معاليها إلى ضرورة الاهتمام بشغل أوقات فراغ الشباب بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح بناء قدراتهم وخدمة المجتمع وخاصة الأحداث الذين تعرضوا لظروف خاصة، تستدعي اهتماماً أكبر من الجهات كافة لإعادة دمجهم في المجتمع.
من جهته، أكد العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع، اهتمام شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بالعمل المشترك في مختلف المشاريع والمبادرات التي تساعد في رعاية النشء وإعدادهم لتحمل المسؤولية في رفعة الوطن. وأشار إلى أن تلك الاهتمامات تتجلى في مشروع «يداً بيد» بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والذي يركز على تنمية مهارات وبناء مواهب وطموحات الأحداث والقصر عن طريق المؤسسات المجتمعية والجهات الحكومية.

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