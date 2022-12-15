مجلس إدارة «دبي للمرأة» يستعرض المبادرات المستقبلية

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الرابع لعام 2022، برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس إدارة المؤسسة والعضو المنتدب، تم خلاله استعراض إنجازات المؤسسة ونادي دبي للسيدات خلال الربع الأخير من العام الحالي والمبادرات والمشاريع المستقبلية.

وقالت المري، إن المؤسسة، بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بدأت العمل على مشروع تنظيم «منتدى المرأة العالمي 2024» بعد النجاج الكبير لنسخة 2020 التي عقدت تحت شعار «قوة التأثير» بمشاركة وحضور أكثر من 3000 شخص من 87 دولة على مدى يومين، وشهدت تنظيم أكثر من 60 جلسة نقاشية تحدث فيها أكثر من 100 مسؤول وقائد ملهم وصانع تأثير من الجنسين، ما يعكس أهمية المنتدى كمنصة عالمية ملهمة لاكتشاف مزيد من فرص التعاون الدولي ومضافرة الجهود وتنسيق البرامج والمبادرات التي تمنح مساحة أرحب للمرأة للمشاركة إلى جانب الرجل في تحقيق التقدم والسلام والرخاء للجميع، مؤكدةً حرص سمو الشيخة منال بنت محمد، على أن يعكس شعار وموضوعات الدورة الجديدة للمنتدى الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسة في دعم المرأة وتلبية تطلعاتها المستقبلية حول العالم، وهو ما سيتم العمل عليه خلال جلسات العصف الذهني لفريق عمل المؤسسة في الفترة القادمة.

حضر الاجتماع، هالة بدري المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وهدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، هدى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، منى بوسمرة رئيسة تحرير صحيفة الإمارات اليوم، وموزة سعيد المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات.

وقالت منى المري إن الربع الأخير من عام 2022 كان حافلاً بالكثير من المبادرات والمشاريع في إطار دور والتزام المؤسسة بدعم المرأة مهنياً واجتماعياً واقتصادياً مع تعزيز وجودها في المحافل العالمية، وهو ما تم ترجمته في المحاور والمرتكزات الرئيسة للخطة الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة 2023-2027 التي تم إطلاقها في شهر نوفمبر الماضي، والتي تترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مكانة دبي التنافسية.