«دبي لرعاية النساء والأطفال» تعزز الخدمات العلاجية

دبي (الاتحاد)

عززت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ممثلة بإدارة الرعاية والتأهيل، آليات تقديم الجلسات الافتراضية النفسية والاجتماعية الإرشادية للمتعاملين، بهدف تشجيع الأخصائيين والمرشدين وغيرهم من المهنيين العاملين مع النساء والأطفال من ضحايا العنف وسوء المعاملة والاستغلال، على تقديم الجلسات العلاجية عن بعد بشكل منتظم للضحايا، وذلك من خلال المنصات التقنية المختلفة المخصصة لذلك. ووضعت الإدارة آليات واضحة لتنظيم عملية تقديم هذه الخدمات، لضمان الحفاظ على سرية وخصوصية المتعاملين وعدم انتهاكها، حيث من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تحسين المؤشرات المرتبطة بسعادة المتعاملين وأزمنة وبيئة تقديم الخدمة. وأكدت شيخة سعيد المنصوري مدير مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة بأن مبادرة الجلسات الإرشادية الافتراضية تعكس التزام المؤسسة وحرصها على تنويع قنوات تقديم الخدمات الإرشادية والتأهيلية للمتعاملين من منطلق تسهيل وتسريع آلية الوصول الخدمات التخصصية في المؤسسة، بما يتسق مع أهداف واستراتيجيات المؤسسة الساعية إلى تحقيق أكبر قدر من الفائدة من خلال توظيف وفرة القنوات التي تقدم الخدمات للمتعاملين وأضافت أن المبادرة تعتبر واحدة من حزمة من المبادرات والحملات والبرامج التي تسعى من خلالها المؤسسة إلى تعزيز بيئة العمل، وتوفير المناخ والظروف المواتية للمتخصصين والمرشدين المتمرسين في مجال العمل مع ضحايا العنف والإتجار بالبشر.