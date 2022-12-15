«الرعاية الأسرية» تشارك في ملتقى أبوظبي الأسري 2022

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك هيئة الرعاية الأسرية التابعة لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بملتقى أبوظبي الأسري الثالث 2022 والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية تحت مظلة، برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، والذي يقام في منطقة مرسانا بجزيرة الحديريات أبوظبي في الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر، تحت شعار «جودة حياة الأسرة في الخمسين».

تتضمن مشاركة هيئة الرعاية الأسرية منصة تعريفية عن خدمات الهيئة ضمن محطة أسرة الخمسين المستدامة، وورشاً ومحاضرات توعوية اجتماعية، ومسابقات يومية تثقيفية مجتمعية للجمهور. وقدمت الاختصاصية يمنى الشرقي محاضرة بعنوان «كن صديقي» في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء 13 ديسمبر، فيما قدم الاختصاصي الرئيسي د. أسماء إسماعيل محاضرة عن «قانون حماية الطفل ضمن الصحة النفسية للطفل»، وذلك في الخامسة من مساء أمس الخميس 15 ديسمبر.

وقالت الدكتورة بشرى عبدالله الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية: «تأتي مشاركتنا في ملتقى أبوظبي الأسري الثالث 2022 من منطلق إيماننا بتوافق أهداف هذا الحدث مع ما أخذناه على عاتقنا من مسؤوليات اجتماعية تتمثل بالعمل على رفع جودة حياة الأسر في أبوظبي، مع المحافظة على خصوصيتها، عبر بناء مجتمع متماسك ومترابط ينعم فيه الأفراد والعائلات برعاية أسرية متطورة ووقائية من خلال دراسة الاحتياجات الاجتماعية المتغيرة للأسرة والمجتمع في إمارة أبوظبي، وهي مناسبة للتعريف بالخدمات الحكومية الجديدة والمطورة للهيئة والموجهة لأفراد الأسرة كافة، مثل نافذة الخدمات الموحدة، ومنظومة الخدمات الشاملة والمتكاملة التي تعالج الأسباب الجذرية للتحدي الاجتماعي، وتعمل على تمكين مقدمي الرعاية، والاستشارات، والدعم في حالات الطوارئ».

أسرة مستدامة

يشمل الملتقى 4 محطات رئيسة منها، أسرة الخمسين المستدامة، والأسرة وريادة الأعمال المستقبلية، وجودة صحة الأسرة، والأسرة والذكاء الاصطناعي ومهارات المستقبل، وفعاليات على هامش الملتقى مثل مختبر الأسرة للذكاء المجتمعي، منطقة الطفل، ساعة سعادة، المسرح الرئيس، مجلس كبار الشخصيات، معرض من الخمسين وإلى الخمسين، والإعلام المستقبلي، بجانب عديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية.