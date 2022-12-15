اسم النيادي على شعار مهمة «الرواد العرب»

دبي (الاتحاد)

كشفت ناسا عن الشعار الرسمي لمهمة Crew-6، أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، يشارك فيها رائد الفضاء سلطان النيادي ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حمل الشعار اسم النيادي بحروف عربية.

كما حمل شعار المهمة، التي ستستمر لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، أسماء رواد الفضاء المشاركين ضمن الطاقم الأساسي للمهمة، كما تضمن تصميم الشعار كلاً من: محطة الفضاء الدولية، وكوكب المريخ والقمر، إلى جانب رموز أخرى تحمل دلالات متنوعة، مثل: شراع السفينة، الذي يرمز لفئة طاقم رواد الفضاء عام 2012، وتحدده خطوط أنصاف أقطار مطابقة لتلك الخاصة بالأرض والقمر والمريخ.

ستشمل المهمة، التي أطلق عليها اسم Crew-6، قيام سلطان بسلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة، من أجل التوصل إلى نتائج علمية مهمة حول الفضاء الخارجي، والتي تندرج ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، والذي سيقوم بتدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين قبل إرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.