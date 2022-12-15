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«الإمارات للفضاء» تنظم ورشة للتعريف بمنصة تحليل البيانات الفضائية

المشاركون في الورشة في صورة جماعية (من المصدر)
16 ديسمبر 2022 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت وكالة الإمارات للفضاء، بالتعاون مع شركة «بيانات»، ورشة عمل في أبوظبي لمناقشة مشروع منصة تحليل البيانات الفضائية لمجمع البيانات الفضائية، وتسليط الضوء على جميع أهدافه ومخرجاته. وقال سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، «انطلاقاً من جهودنا المستمرة لرفع الوعي بالمشروعات والمبادرات الوطنية التي تطلقها الوكالة، نسعى من خلال ورشة العمل لتعريف الحضور والمهتمين، بالمخرجات والخدمات الشاملة والمتخصصة المتوقعة لمنصة تحليل البيانات الفضائية»، مضيفاً: «ستتيح هذه الشراكة للشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال تصميم وتطوير وتسويق تطبيقات الفضاء وخدمات القيمة المضافة».
وتضمنت ورشة العمل، جلستين تقنيتين، وتعريفاً وشرحاً مفصلاً للأهداف والمخرجات والخدمات المستهدفة للمشروع، بالإضافة إلى تقديم شرح توضيحي لتقنيات تحليل الصور الفضائية ونماذج للتقارير التحليلية، إلى جانب عرض تقديمي لوكالة الإمارات للفضاء، حيث سلط الضوء على استراتيجية الوكالة في نمو القطاع الخاص الفضائي، وتحديداً في سوق التطبيقات الفضائية وخدمات القيمة المضافة، بالإضافة إلى عروض تقديمية لشركة «بيانات»، حيث تناولت المشروع بالكامل والمتطلبات الرئيسية، وخطة التنفيذ، ومراحل التطوير والتشغيل خلال المرحلة المقبلة. وتناولت الجلستان التقنيتان، التطور المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي عند تصميم التطبيقات الجيومكانية، ومقدمة في تطبيقات الصور الفضائية الرادارية، بالإضافة إلى العديد من المناقشات المفتوحة والإجابة على أسئلة المشاركين.
وشهدت ورشة العمل، مشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، والشركات الناشئة، والشركات المتخصصة في التطبيقات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والحلول الجغرافية المكانية، بالإضافة إلى بعض الجامعات والمتخصصين في مجال الحلول الجيومكانية.
وتسعى وكالة الإمارات للفضاء، من خلال منصة تحليل البيانات الفضائية، والتي من المتوقع الانتهاء منها بشكل كامل بحلول الربع الأخير من 2023، إلى تسهيل الوصول لبيانات الأقمار الاصطناعية للعلماء والباحثين والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة وأفراد المجتمع، لتطوير حلول تدعم التحديات الوطنية والعالمية.

وكالة الإمارات للفضاء
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