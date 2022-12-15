«تريندز» يدشن برنامجاً تدريبياً جديداً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات عن رؤيته التدريبية للعام 2023، فيما دشن برنامجًا تدريبيًا وتأهيليًا جديدًا، في مجال إعداد البحوث والتقارير الاستراتيجية يستمر 4 أشهر. وخرجت دفعة جديدة من برامج تدريبية أخرى لطلبة جامعات، اتساقًا مع أهدافه في نشر المعرفة على المستوى العالمي وإعداد كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع مختلف التطورات والتغيرات والتحديات.

وتلقى عدد من المتدربين دورات في مجالات بحثية متعددة، قدمها نخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين في «تريندز» تحت إشراف قطاع التدريب والتطوير المستمر، وذلك ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المصمَّمة لطلبة الجامعات، فيما احتفى المركز باختتام دفعة جديدة من المتدربين بعد برنامج تدريبي استمر أكثر من شهرين، وإنهاء طلبة آخرين من طلاب جامعة زايد، وكلية الخوارزمي الدولية، بعد اختتام برنامجهم التدريبي في تخصص العلاقات الدولية بالمركز.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، أن خطة تريندز التدريبية للعام الجديد جاءت انطلاقًا من استشعار المركز أهمية توظيف الخبرة البحثية والتخصصية والإدارية لخبرائه، في تمكين الأفراد وفِرق العمل والمؤسسات عبر برامج تدريبية ودورات تخصصية وورش عمل تتضمن أعلى معايير التدريب والتطوير العالمية.

وأكد الدكتور العلي ضرورة التدريب المستمر، لإيجاد أجيال مؤهلة وقادرة على استشراف المستقبل والمشاركة في صنعه بالعلم والمعرفة. موضحًا دور التدريب في صقل مهارات الطلبة والعاملين على حد سواء، وتمكينهم من امتلاك أدوات العمل سواء النظرية أو العلمية وخاصة في مجال البحث العلمي.

وقال إن هذه الدورات المتخصصة تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية والشراكات التي أقامها «تريندز» مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن «تريندز»، أخذ على عاتقة رعاية الشباب وتمكينهم وتأهيلهم بمثل هذه النوعية من البرامج التأهيلية والتدريبية.

من جانبه، قال محمد السالمي، رئيس قطاع التدريب والتطوير بمركز تريندز، إن سلسلة البرامج التدريبية التي ينظمها القطاع تتميز بنوعيتها، وكذلك بخصوصية تصميمها بما يتناسب مع مستويات المتدربين واحتياجاتهم وغايات تدريبهم وتأهيلهم، بما يرفد المجتمعات بطاقات شابة واعدة أو يرتقي بأداء الطاقات العاملة في المؤسسات المختلفة، وأضاف أن ما يساعد على هذا التميز احتضان «تريندز» نخبة متنوعة من الخبراء الذين ترتبط تخصصاتهم بمختلف المجالات الفاعلة في استشراف المستقبل وصناعته.

من جانبها، أوضحت ريم الكندي، نائب رئيس قطاع التدريب والتطوير المستمر بالمركز، أن القطاع سيدشن صفحة إلكترونية جديدة على موقع تريندز الإلكتروني ومنصاته المتعددة حول عمله وبرامجه، مشددة على أن قطاع التدريب بتريندز يسعى إلى تعزيز دور التدريب في التنمية المستدامة وتحقيق الريادة العملية للمؤسسات والجهات.

بدورها، شددت اختصاصية التدريب شريفة الرئيسي على أن دورات جديدة ومجالات حديثة ستدخل ضمن برامج قطاع التدريب، بما يحقق الأهداف المشتركة لتريندز والجهات المتدربة، مؤكدة أن الإقبال الذي يحظى به هذا القطاع يدفعنا إلى مزيد من العمل باعتبار أن التدريب أمر أساسي في التطوير والإنتاج والتمكين.



