تعاون بين «هندسة أميركية الشارقة» و«الكهرباء»

الشارقة (الاتحاد)

استضافت كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة بالتنسيق والتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، مسابقة طلابية للتصميم والهندسة المدنية وورشة عمل تفاعلية حول تحديات التقنيات المتقدمة ودورها في قطاع الهندسة الكهربائية.

وتنافس طلبة الهندسة المدنية في الكلية لتصميم عمود تغذية كهربائي سداسي الاتجاهات، والمعروف أيضاً باسم صندوق توزيع الكهرباء، يعمل بكامل طاقته ويتمتع بتصميم أنيق. وشهدت المسابقة، برئاسة الدكتور محمد الحمايدة، أستاذ الهندسة المدنية في الجامعة الأميركية في الشارقة، مشاركة 28 طالباً وطالبة ضمن ستة فرق عملوا على مدى شهر كامل لاستكمال مشاريعهم. وتضمنت الفرق المشاركة طلبة من مختلف التخصصات، بما في ذلك طلبة البكالوريوس في الهندسة المدنية والعمارة وطلبة الدراسات العليا في برنامجي ماجستير العلوم في الهندسة المدنية وماجستير العلوم في إدارة البناء. وتضمنت لجنة التحكيم ممثلين عن هيئة كهرباء ومياه الشارقة، هما الدكتور حسن الزرعوني، مدير إدارة توزيع الكهرباء، وفاطمة حسين، مديرة قسم تخطيط وتنمية الموارد.

وأكد الدكتور سامح الصايغ، أستاذ ورئيس قسم الهندسة المدنية في أميركية الشارقة أهمية المسابقة في تحفيز الطلبة ودفعتهم لتطبيق معارفهم وتوظيفها لحل مسألة هندسية، كما شحذت مهاراتهم في العمل الجماعي والقيادة.

وكانت الجامعة الأميركية في الشارقة، حسب تصنيفات «كيو أس» الجامعية العالمية لعام 2022، قد تم تصنيفها بالمرتبة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن بين أفضل 150 جامعة على مستوى العالم في مجال الهندسة المدنية والإنشائية، ومن بين أفضل جامعتين (تعادل) في دولة الإمارات العربية المتحدة وأفضل 300 جامعة على مستوى العالم في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية والطيران وهندسة التصنيع، ومن بين أفضل جامعتين (تعادل) في الإمارات العربية المتحدة وأفضل 350 جامعة على مستوى العالم في مجال الهندسة الكيميائية، ومن بين أفضل ثلاث جامعات في الإمارات العربية المتحدة وأفضل 500 جامعة على مستوى العالم في علوم الكمبيوتر والمعلومات.