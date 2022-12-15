2000 مسؤول ومختص يتعرفون على «جاهز»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، سلسلة ورش افتراضية تعريفية بمبادرة «جاهز.. مستقبل المواهب الحكومية»، التي أطلقتها حكومة الإمارات مؤخراً، حيث حضرها قرابة 2000 شخص من المديرين التنفيذيين للخدمات المساندة، ومديري الموارد البشرية، ومختصي التدريب في الوزارات والجهات الاتحادية، وموظفي الحكومة الاتحادية.

وأكدت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، على أهمية مبادرة «جاهز»، التي صممت الهيئة منصتها الرقمية بالشراكة مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وتهدف لتمكين الكوادر والمواهب الوطنية من مهارات المستقبل، وتعزيز جاهزيتها لتصميم المستقبل، والاستفادة من فرصه، في بناء نموذج حكومي رائد على مستوى العالم.

وأوضحت أن «جاهز» تعد أكبر منصة حكومية رقمية لمهارات المستقبل، إذ تجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات المستقبلية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأن بناء المستقبل يبدأ الآن، وأن الاستثمار في كوادرنا هو الاستثمار الأفضل والأكثر عائداً على مستقبلنا.

وذكرت أن «جاهز» تهدف لتعزيز جاهزية موظفي الحكومة الاتحادية، وتمكينهم بمهارات المستقبل، من خلال منصة رقمية ذكية توفر المرونة والفرص لموظفي الحكومة لرفع مستوى مهاراتهم، واكتساب مهارات مستقبلية جديدة، بما يعزز جاهزية الحكومة، ويرفع مشاركة كوادرها في تنفيذ رؤى القيادة ببناء أفضل حكومة في العالم، من حيث الأداء والكفاءة والجاهزية المستقبلية. وقالت: إن منصة «جاهز» تمثل نموذجاً جديداً للعمل الحكومي، يركز على رفع مستويات الجاهزية للمستقبل، في مبادرة كبرى تسعى لتجسيد توجهات القيادة لتمكين فريق العمل الحكومي من مواكبة متطلبات عالم متسارع المتغيرات، وفهم المواضيع الجديدة والمجالات الناشئة التي سيكون لها الأثر الكبير في رسم معالم المستقبل. واعتبرت «جاهز» مبادرة وطنية رائدة لتعزيز جاهزية القيادات والكوادر والمواهب الحكومية للمستقبل، لبناء وتطوير أفضل حكومة في العالم، وتشمل كافة المستويات القيادية والوظيفية في فريق عمل حكومة دولة الإمارات.

وأكدت السويدي، أهمية تمكين رأس المال البشري الحكومي، وتزويده بالمعرفة، وتعزيز قدرته على الابتكار، لتوظيف التكنولوجيا الحديثة بما يعزز أداء حكومة دولة الإمارات وتنافسيتها، وينعكس إيجاباً على المجتمع.

من جانبها، استعرضت مريم الزرعوني، مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في الهيئة، أبرز ملامح منصة «جاهز» الرقمية، ومجموعات مهارات المستقبل الأربع الرئيسة التي تشتمل عليها، ويندرج تحتها 20 مهارة رقمية، وأكثر من 90 برنامج بناء مهارات، سيتم بناء قدرات الكوادر الحكومية من خلالها على مدى عام كامل.

وبينت أن المنصة رقمية متكاملة تقدم تجارب علمية متخصصة ومرنة، ضمن مجموعة المهارات الرئيسة وهي: (المهارات الرقمية، ومهارات البيانات والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاقتصاد الجديد، ومهارات 10x). وقدمت الزرعوني خلال الورش شرحاً حول مسارات المنصة الرئيسة، حيث يستهدف الأول الفئة القيادية، ويتضمن سلسلة «ماستركلاس» يقدمها نخبة من الخبراء العالميين، أما المسار الثاني فيشمل موظفي الحكومة الاتحادية، ويغطي مهارات المستقبل التخصصية. وأشارت إلى أن منصة «جاهز» الرقمية تضم محفظة مهارات المستقبل، وهي ملف شخصي شامل لكل موظف في حكومة دولة الإمارات، يتم من خلاله وضع شارات إنجاز عند استكمال متطلبات المهارات المستقبلية الموزعة على مجموعات المهارات الأربع الرئيسية، ويرتبط هذا الملف من خلال المنصة بنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، ونظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية.

4 مجموعات و20 مهارة

توفر منصة «جاهز» الرقمية لكافة موظفي الحكومة الاتحادية، 4 مجموعات مهارات مستقبلية تضم 20 مهارة للمستقبل يتم استكمالها خلال عام. وتشمل مجموعة المهارات الرئيسة: المهارات الرقمية، ومهارات 10X لتعزيز الإنتاجية وتسريع الإنجاز، إضافة إلى مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاقتصاد الجديد. وتضم المنصة مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من نخبة الجهات الحكومية والشركات العالمية، يقدمون محتوى متخصصاً عملياً ومرناً عبر المنصة الذكية لمبادرة جاهز، يمكن الموظفين من اكتساب أهم المهارات المستقبلية من خلال مسارين مخصصين لبناء مهارات المستقبل، يركز الأول على المستوى القيادي في الجهات الحكومية، ويبني الثاني مهارات المستقبل للموظفين الحكوميين في المستويات الوظيفية الأخرى.