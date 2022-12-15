العويس يبحث تعزيز العلاقات الصحية في البحرين

دبي (الاتحاد)

بحث معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع مع معالي الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة في مملكة البحرين الشقيقة، العلاقات الثنائية في المجال الصحي وتعزيز فرص التعاون المشترك، في إطار العلاقات الأخوية التاريخية بما يحقق الأهداف المشتركة التي تجمع البلدين في مختلف الصعد. وتناول اللقاء الذي انعقد في ديوان الوزارة بدبي بحضور الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يشمل مواصلة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتعزيز مختلف أوجه التعاون في المجالات الصحية بما يتلاءم مع سياسات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى أهمية التنسيق لمواكبة الاتجاهات الحديثة في المجالات الصحية، وتبني سياسات صحية قائمة على التكنولوجيا المتقدمة لتطوير النظم الصحية وتطبيق أفضل الممارسات في جودة الرعاية الصحية. وفي مستهل اللقاء رحب معالي عبد الرحمن العويس بوزيرة الصحة في مملكة البحرين، مؤكدا على العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين على مستوى القيادات والشعبين الشقيقين، وأهمية التعاون المستمر على كافة المستويات لا سيما على صعيد التعاون الصحي. وأشار معاليه إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات المثمرة مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال توطيد العلاقات وتوثيق التكامل والعمل على تحقيق الرفاهية الصحية.