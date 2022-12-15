الجمعة 16 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

العويس يبحث تعزيز العلاقات الصحية في البحرين

عبدالرحمن العويس لدى استقباله جليلة حسن (من المصدر)
16 ديسمبر 2022 01:41

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الشيخة فاطمة تهنئ الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني ال51 لمملكة البحرين
حاكم عجمان وولي عهده يهنئان ملك البحرين باليوم الوطني لبلاده

بحث معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع مع معالي الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة في مملكة البحرين الشقيقة، العلاقات الثنائية في المجال الصحي وتعزيز فرص التعاون المشترك، في إطار العلاقات الأخوية التاريخية بما يحقق الأهداف المشتركة التي تجمع البلدين في مختلف الصعد. وتناول اللقاء الذي انعقد في ديوان الوزارة بدبي بحضور الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يشمل مواصلة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتعزيز مختلف أوجه التعاون في المجالات الصحية بما يتلاءم مع سياسات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى أهمية التنسيق لمواكبة الاتجاهات الحديثة في المجالات الصحية، وتبني سياسات صحية قائمة على التكنولوجيا المتقدمة لتطوير النظم الصحية وتطبيق أفضل الممارسات في جودة الرعاية الصحية. وفي مستهل اللقاء رحب معالي عبد الرحمن العويس بوزيرة الصحة في مملكة البحرين، مؤكدا على العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين على مستوى القيادات والشعبين الشقيقين، وأهمية التعاون المستمر على كافة المستويات لا سيما على صعيد التعاون الصحي. وأشار معاليه إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات المثمرة مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال توطيد العلاقات وتوثيق التكامل والعمل على تحقيق الرفاهية الصحية.

عبدالرحمن العويس
الإمارات
البحرين
الإمارات والبحرين
وزير الصحة
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
الرياضي
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
اليوم 17:30
ميقاتي يلتقي قائد قوات اليونيفيل
عربي ودولي
ميقاتي يتعهد بمحاسبة المسؤول عن مقتل جندي من "يونيفيل"
اليوم 17:19
رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا
عربي ودولي
اليابان تصادق على مراجعة جذرية لعقيدتها الدفاعية
اليوم 17:05
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
الرياضي
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
اليوم 17:00
خالد بن محمد بن زايد يفتتح المركز المتكامل للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات
الرياضي
خالد بن محمد بن زايد يفتتح المركز المتكامل للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات
اليوم 16:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©