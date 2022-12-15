الكتبي: البحث العلمي ركيزة استدامة الخدمات الصحية

دبي (الاتحاد)

أكد عوض صغيّر الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي على الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لدعم مسارات البحث العلمي في مختلف المجالات الطبية، وتوفير البيئة المحفزة للإبداع والابتكار والأبحاث العلمية والسريرية للمساهمة في استدامة وتحسين المخرجات الصحية، ورفع مستوى وجهوزية القطاع الصحي في الإمارة لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في المجال الطبي.

جاء ذلك خلال استقباله مؤخراً، لوفدٍ يمثل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة برئاسة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، وحضور الدكتور تشانغ يونغشن أحد الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن فئة الأفراد لهذا العام، وهو من الشخصيات الصينية البارزة ذات الإسهامات الاستثنائية في مجال الصحة والوبائيات والأمراض، حيث عمل في مركز السيطرة على الأمراض في العاصمة الصينية بكين، ومركز شنغهاي للصحة العامة.

وأشاد الكتبي خلال اللقاء بالجهود الرائدة للدكتور تشانغ يونغشن في مجال البحث العلمي ومساهمته الفاعلة في التصدي لجائحة «كوفيد-19»، حيث قام بدراسة التركيب الجيني للفيروس في أوائل عام 2020، مما ساعد في دفع عجلة الأبحاث المتعلقة بهذا الوباء وتسريع إجراءات تطوير اللقاحات المضادة له، إضافة إلى أبحاثه المتعلقة بداء الكلب والحمى النزفية والتي كان لها الدور الأكبر في السيطرة على هذه الأمراض وتطوير سبل الوقاية منها.

ومن جانبه استعرض جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد للمعرفة الدور الكبير والجهود التي تقوم بها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة واهتمامها بتكريم أصحاب الإنجازات المعرفية وتسليط الضوء على نتاجهم العلمي، والتعريف بإسهاماتهم القيمة في مختلف المجالات المعرفية.