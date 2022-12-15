اختتام المؤتمر العلمي لجامعة أم القيوين

أم القيوين (وام)

اختتمت مساء أمسِ الأول أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر العلمي الدُّوَليّ لجامعة أم القيوين «التكنولوجيا الرقمية من التأصيل إلى الابتكار.. مؤسسات التعليم العالي ومستقبل سوق العمل العربي» الذي نظمته الجامعة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين. وعبر الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين ورئيس المؤتمر في كلمته في الجَلسة الختامية عن فخره بنجاح المؤتمر بفضل المشاركات والمناقشات العلمية الرصينة على مدى يومين متتاليين، مؤكداً أنه سيتم رفع كافة توصيات المؤتمر لمجلس أمناء الجامعة.