13 اتفاقية لتعزيز مستوى إدارة النفايات والاقتصاد الدائري

هالة الخياط (أبوظبي)

يشهد معرض ومنتدى «إيكوويست» 2023 الذي سينطلق في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة في الفترة بين 16 و18 يناير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، توقيع شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، 5 اتفاقيات استراتيجية، و8 اتفاقيات مع عدد من الجهات المحلية والدولية لدعم جهود ومشاريع الشركة على المستوى المحلي، ولتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في مجال إدارة النفايات.

وأعلنت شركة إدارة النفايات «تدوير» في مؤتمر صحفي أمس مشاركة 40 جهة عارضة من 14 دولة على مساحة 1431 متراً مربعاً، ويسلط «إيكوويست» في دورته المقبلة الضوء على مصادر الإيرادات وفرص الاستثمار التي يوفّرها الاقتصاد الدائري للشركات الناشئة والحالية في قطاعات مختلفة، ويستعرض الدور الريادي لدول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الدائري، مع تسليط الضوء على دور إمارة أبوظبي في هذا المجال.

وخلال المؤتمر الصحفي، أشار المهندس علي الظاهري، مدير عام شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بالإنابة إلى أن معرض ومنتدى «إيكوويست» يعد منصة رائدة تجمع الخبراء والمتخصصين في مجال إدارة النفايات وإعادة تدويرها من مختلف دول العالم لتوفر لهم الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال، بما يُسهم في الوصول إلى أفضل سبل إدارة النفايات، واستثمارها في الصناعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الظاهري: «تعتبر النفايات تحدياً حقيقياً يواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن ذلك يمثل في الوقت نفسه فرصة لأخذ زمام المبادرة والتحول إلى الاقتصاد الدائري الذي يمكّن من خلاله تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل، إلى جانب الحد من الانبعاثات الكربونية في المنطقة. ومن هذا المنطلق، نتطلع من خلال مشاركتنا في (إيكوويست) إلى تسليط الضوء على الدور الفاعل الذي نلعبه في هذا المجال، ونقل تجربة دولة الإمارات إلى العالم، فضلاً عن تبادل الخبرات مع مختلف الجهات المشاركة في المعرض حول أفضل الممارسات والتقنيات المتطورة في مجال إدارة النفايات، والعمل معاً على إحداث تغيير إيجابي يخدم مستقبل البشرية».

وسيمنح «إيكوويست» المشاركين فرصة التعرف على المنهجية المبتكرة التي تعتمدها دول مجلس التعاون الخليجي في إدارة النفايات المستدامة، إلى جانب الحلول المصممة لمواجهة أزمة النفايات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي من المتوقع أن تتضاعف بنحو 255 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050 في ظل التوسع الحضري المتزايد، وذلك وفقاً لتقديرات البنك الدولي.

وتستعرض شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» خلال المعرض أفضل الممارسات ضمن مبادرات الاستدامة، بما فيها المعالجة المتطورة للنفايات الخطرة، واستبدال حاويات النفايات، وإطلاق المزادات الإلكترونية لبيع النفايات القابلة لإعادة التدوير، ودعم مراكز جمع النفايات السكنية والزراعية والنفايات القابلة لإعادة التدوير. كما يقدم المركز عرضاً للمنتجات المصنوعة من النفايات المعاد تدويرها من مخلفات الهدم والبناء، والمخلفات الزراعية والحيوانية.

بالإضافة إلى ذلك، ينظم المركز على هامش «إيكوويست» جلسة حوارية بعنوان «المرأة في مجال الإدارة المستدامة للنفايات» التي تسلط الضوء على جهود توعية الفئات الشبابية بقطاع إدارة النفايات، وأهمية الممارسات المستدامة في إدارة النفايات.



