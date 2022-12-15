«قادة الأمن» تبحث عن حلول للمخاطر المستجدة

دبي (الاتحاد)

أعلنت «ميسي فرانكفورت ميدل إيست»، الجهة المنظمة لفعاليات الدورة الرابعة والعشرين من «إنترسك»، مشاركة نخبة من قادة قطاع الأمن من مختلف أنحاء العالم في قمة قادة الأمن التي تُقام في دبي ضمن المعرض الرائد عالمياً للسلامة والأمن والحماية من الحرائق، وتهدف إلى تشكيل مسار تعاوني يستثمر التقدم التكنولوجي لمواجهة التهديدات المتزايدة للسلامة العامة والأمن الوطني.

وتمثل القمة الحصرية للمدعوين واحداً من أربعة مؤتمرات، تنطلق تحت شعار «التكامل التكنولوجي للأمن العالمي: الحماية وإدارة حالات التعطيل والاستدامة» في مركز دبي التجاري العالمي بين 17 و19 يناير 2023.

وتجمع القمة خلال يومي 17 و18 يناير صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص لاستكشاف الاستراتيجيات الوطنية وحلول الأمن الوطني والأمن التجاري والمحيطي والتقنيات المتطورة. وتضم لائحة المتحدثين في القمة نحو 50 خبيراً أمنياً من 13 دولة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والذين يبحثون في عوامل القوة والمعوقات التي تواجه قطاع الأمن وتحدد توجهاته والتحديات أمام صياغة خريطة طريق مستقبلية.

وقال أليكس نيكول، رئيس معرض إنترسك في ميسي فرانكفورت ميدل إيست: «تُعقد القمة على خلفية ارتفاع الطلب في القطاع وسط توقعات بأن يحقق سوق الأمن الوطني في دول الشرق الأوسط نمواً سنوياً مركباً بنسبة 14.5% حتى عام 2024، وأن يشهد سوق الأمن التجاري نمواً بنسبة 28% ليبلغ 2.3 مليار دولار أميركي بحلول عام 2026، مع ازدياد اهتمام القطاعين العام والخاص بتقنيات الأمن السيبراني».

وأضاف: «تقدم التجربة الرائدة للمنطقة، من خلال مشاريع المدن الذكية والنقل الذكي وأنشطة السفر والسياحة واستضافة الفعاليات الضخمة، دروساً مهمة يجب مشاركتها لضمان الوصول إلى أعلى مستويات السلامة العامة. لذا، ستشهد القمة الاستراتيجية رفيعة المستوى تعاون الخبراء وقادة قطاع الأمن وشركائهم في القطاع الخاص للابتكار والبحث عن تقنيات جديدة تلبي احتياجات القطاع المتغيرة بسرعة».

وتناقش الدكتورة بشرى البلوشي، مديرة قسم البحوث والابتكار في مركز دبي للأمن الإلكتروني، في الكلمة الرئيسة لليوم الثاني، مسألة الأمن السيبراني الملحة، وتركز فيها على سبل النهوض بالاقتصاد الرقمي.

وقالت الدكتورة البلوشي: «علينا إنشاء منظومة خدمات آمنة وذكية متكاملة ومبتكرة، لجني الثمار العديدة للاقتصاد الرقمي. وأعتقد أن التعاون على تحقيق هذا الهدف يعزز نمو الدول والمجتمعات من خلال صنع التقنيات على أراضيها وتصديرها إلى الآخرين».

كما يقدم أدريان ويلان، نائب الرئيس الأول، رئيس الأمن العالمي في شركة دي إتش إل، رؤيته عن خريطة الطريق المستقبلية لأمن سلاسل التوريد مع التعافي الذي يشهده قطاع الخدمات اللوجستية العالمي ومحاولات إعادة رسم ملامحه عقب التحديات التي شهدتها سلاسل التوريد خلال الأزمة الصحية العالمية، حيث قال ويلان: «يتمحور عملنا حول العملاء وتلبية احتياجاتهم، وهنا يبرز الدور الأساسي للأمن ومرونة سلسلة التوريد».



