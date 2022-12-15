«سوربون أبوظبي» تطلق «شهادة في قانون الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة السوربون أبوظبي إطلاق برنامج جديد بعنوان «شهادة في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة» ضمن قسم التعليم التنفيذي المستمر في الجامعة. وأشارت البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي: «نسعى في جامعة السوربون أبوظبي إلى المساهمة في تطوير مهارات الطلبة من خلال إطلاق برامج مهنية جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتوفر فرصاً تعليمية من شأنها أن تُكسب الموظفين مهارات نوعية، وتطور معارفهم وتمكنهم من مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة التي يشهدها سوق العمل».

وبيّنت الدكتورة ميّة أميمة الحمروني، رئيسة البرنامج، أستاذة مساعدة في قسم القانون- جامعة السوربون أبوظبي: «ستسنح الفرصة للطلبة خلال فترة الدراسة لتناول المواضيع النظرية المتعلّقة بالقانون الإماراتي».