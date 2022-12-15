الجمعة 16 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«سوربون أبوظبي» تطلق «شهادة في قانون الإمارات»

«سوربون أبوظبي» تطلق «شهادة في قانون الإمارات»
16 ديسمبر 2022 01:44

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الشيخة فاطمة تهنئ الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني ال51 لمملكة البحرين
السياحة في أسبوع .. مدن الإمارات في قائمة الأفضل عالمياً.. والناقلات الوطنية تؤكد ريادتها

أعلنت جامعة السوربون أبوظبي إطلاق برنامج جديد بعنوان «شهادة في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة» ضمن قسم التعليم التنفيذي المستمر في الجامعة. وأشارت البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي: «نسعى في جامعة السوربون أبوظبي إلى المساهمة في تطوير مهارات الطلبة من خلال إطلاق برامج مهنية جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتوفر فرصاً تعليمية من شأنها أن تُكسب الموظفين مهارات نوعية، وتطور معارفهم وتمكنهم من مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة التي يشهدها سوق العمل».
وبيّنت الدكتورة ميّة أميمة الحمروني، رئيسة البرنامج، أستاذة مساعدة في قسم القانون- جامعة السوربون أبوظبي: «ستسنح الفرصة للطلبة خلال فترة الدراسة لتناول المواضيع النظرية المتعلّقة بالقانون الإماراتي».

جامعة السوربون أبوظبي
الإمارات
أبوظبي
سيلفيا سيرانو
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
الرياضي
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام
اليوم 17:30
ميقاتي يلتقي قائد قوات اليونيفيل
عربي ودولي
ميقاتي يتعهد بمحاسبة المسؤول عن مقتل جندي من "يونيفيل"
اليوم 17:19
رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا
عربي ودولي
اليابان تصادق على مراجعة جذرية لعقيدتها الدفاعية
اليوم 17:05
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
الرياضي
اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية
اليوم 17:00
خالد بن محمد بن زايد يفتتح المركز المتكامل للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات
الرياضي
خالد بن محمد بن زايد يفتتح المركز المتكامل للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات
اليوم 16:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©