ملتقى إعلامي في شرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد العقيد ركن دكتور عبد الله أحمد بن سلمان النعيمي، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، أهمية توحيد وتضافر الجهود بين المؤسسات الإعلامية، لصنع منصات إعلامية رسمية متخصصة بلغات مختلفة تخاطب شرائح مختلفة من المجتمع، تعزيزاً لبرامج التوعية الأمنية، والتثقيف المجتمعي التي تتطلب تكثيف المحتوى، ونشره ضمن نطاق واسع، وعلى وسائل الإعلام عكس الفكر الأمني التوعوي في محتواها لترسيخه وتعزيزه بين مختلف شرائح المجتمع في الأوقات كافة، خاصة عند احتمالات المخاطر أو الطوارئ والأزمات.

جاء ذلك، خلال لقاء بحضور الرائد خالد حسن النقبي، رئيس قسم الشؤون الإعلامية، وضباط إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، مع مسؤولي وممثلي وسائل الإعلام، والصحفيين، في الصحف والدوائر والمؤسسات الحكومية والمحلية، وذلك ضمن «الملتقى الإعلامي الأول» الذي نظمته إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، حيث ناقش الملتقى الإعلامي الشرطي، مجموعة من المعايير المهمة التي تدعم استدامة الإعلام الشرطي والأمني، من خلال تسليط الضوء على مستقبل الإعلام، وكيفية تحويل التحديات إلى فرص، ومواصلة الجهود التثقيفية والتوعوية.