«العسكريين المتقاعدين» تتعاون مع «الأكاديمية الشرطية»

الشارقة (الاتحاد)

وقعت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية العسكريين المتقاعدين ممثلة في شركة أركان للتدريب والبحوث والاستشارات الإدارية بأبوظبي، بهدف تعزيز الجهود الرامية للارتقاء بمهارات وخبرات موظفي القيادة العامة لشرطة الشارقة والأكاديمية، من خلال التعاون في تطوير مجموعة من البرامج وورش العمل التدريبية والتعليمية.

ووقع الاتفاقية عن الأكاديمية، العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية، ومن جانب أركان للتدريب العميد دكتور متقاعد خليفة محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور العميد متقاعد عبدالله الحوسني، نائب الرئيس التنفيذي، والعميد دكتور متقاعد أحمد محمد الحبسي، مدير التدريب، وعدد من مديري الإدارات بالأكاديمية.

وتنص الاتفاقية على التعاون الثنائي في مجال التأهيل والتدريب بين الطرفين، وتبادل الخبرات والمحاضرين، وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات، وتعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات، بالإضافة لترسيخ مبادئ الإبداع والابتكار في جميع أنشطة وبرامج الطرفين، فضلاً عن تصميم وتنفيذ البرامج المجتمعية المشتركة في جميع المناسبات ودعم رسالة متطوعي الإمارات.

كما توفر شركة أركان للتدريب بموجب الاتفاقية الاستشارات في مختلف المجالات للأكاديمية، وتنظيم الأنشطة الاجتماعية المشتركة، والمشاركة في تصميم برامج تأهيلية للمقبلين على التقاعد من القيادة العامة لشرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية، وتقديم البرامج الخاصة بتمكين المرأة ودعم التكامل بين الجنسين، بالإضافة لدعم وتسهيل إجراءات تسجيل المتقاعدين العسكريين والمدنيين من موظفي الأكاديمية للحصول على بطاقة عضوية جمعية العسكريين المتقاعدين، مع إعفائهم من رسوم التسجيل للسنة الأولى، والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة.

وأعرب العميد الدكتور محمد العثمني عن سعادته بالتعاون الاستراتيجي والمثمر مع جمعية المتقاعدين العسكريين ممثلة بشركة أركان للتدريب، مشيداً بجهود الشركة في طرح البرامج التدريبية المتخصصة، والتي تهدف إلى إثراء قطاع التدريب والتأهيل، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تطوير كفاءة الموارد البشرية العاملة في شرطة الشارقة والأكاديمية، وتكريس مفهوم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل رافداً أساسياً في مجال تنمية المهارات والخبرات، وتغطي الاحتياجات التدريبية كافة للمنتسبين بمختلف تخصصاتهم.