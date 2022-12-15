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200 ألف دولار أميركي غرامة نصابي شحنة ذهب

200 ألف دولار أميركي غرامة نصابي شحنة ذهب
16 ديسمبر 2022 01:45

دبي (الاتحاد)

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أحالت النيابة العامة بدبي، متهمين ارتكبا جنحة الاحتيال للاستيلاء على مال الغير إلى محكمة الجنح وقضت بمعاقبتهما بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريمهما بالدرهم الإماراتي ما يعادل مبلغ 200 ألف دولار أميركي قيمة المال محل الجريمة والإبعاد عن الدولة.
وتفصيلاً، قال سعيد علي نقيب رئيس نيابة مساعد بنيابة بر دبي، إن المجني عليه الذي أبلغ عن الواقعة، جرى إيهامه بإمكانية الاستثمار فـي مجال الذهب، فعرضا عليه شحنة مـن الـذهب، فادعى الأول بأنه صاحب الذهب، وادعى الثاني بأنه يملك شركة متخصصة في تخليص الإجراءات الخاصة بالشحنة، مضيفاً بأن المتهمين خلال اجتماعهما بالضحية أحضرا صندوقاً بلاستيكياً مليئاً بالسبائك الذهبية، ما أدى إلى خداع المجني عليه ودفعه إلى إعطاء المبالغ للمتهمين كدفعة مبدئية.
وأضاف أن الاتفاق كان على أن يبيعا للمجني عليه ثلاثين كيلو جراماً من الذهب عيار 23 مقابل 44 ألف دولار للكيلو جرام، أي بإجمالي (مليون وثلاثمائة وعشرين ألف دولار أميركي) بالإضافة إلى قيمة الضرائب، ولكن المتهمين امتنعا عن التواصل بإغلاق هواتفهما بعد أن أرسلوا له رسالة تفيد بأنهما يقومان بتخليص إجراءات الجمارك، بينما بقي المجني عليه منتظراً حيث مكان الاتفاق لكي يتسلم الشحنة ويذهب بها لمركز الفحص ومن ثم تبين أنه قد نصب عليه وأبلغ عن الواقعة.

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