«بيئة أبوظبي» تقود أول رحلة استكشافية في العالم للغلاف الجوي بين إسبانيا والإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت هيئة البيئة في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع معهد قبرص، ومعهد ماكس بلانك للكيمياء بألمانيا، بشأن التعاون لتنفيذ رحلة بحث استكشافية للغلاف الجوي تعتبر الأولى من نوعها في العالم، حيث ستغطى الرحلة الاستكشافية ثلاث قارات وثمانية مسطحات مائية رئيسة، ويشارك فيها حوالي 30 خبيرًا رفيع المستوى من الأطراف الثلاثة الموقعة على مذكرة التفاهم.

سيتم تنفيذ الرحلة الاستكشافية على متن سفينة الأبحاث البحرية التي طورتها هيئة البيئة في أبوظبي، والتي تم تزويدها بمعدات مراقبة متطورة تم تركيبها وتشغيلها من قبل باحثين من مركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي التابع لمعهد قبرص، والذي يعتبر مركزاً إقليمياً رائداً للتميز في أبحاث تلوث الهواء وتغير المناخ، ومعهد ماكس بلانك للكيمياء الذي يقوم بتنفيذ أبحاث رائدة ترتكز على الفهم الشامل للعمليات الكيميائية وتفاعلاتها في الغلاف الجوي لكوكب الأرض.

تقود الهيئة جهود الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم لتنفيذ هذه الرحلة الاستكشافية لرصد جودة الهواء في المحيطات وتغير المناخ. ومن خلال رحلة السفينة التي ستبحر قبالة سواحل 25 دولة تقطع خلالها مسافة تزيد على 10.000 كيلومتر، بدءًا من إسبانيا وانتهاءً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستساهم هذه الدراسة البحثية المهمة في توفير بيانات جديدة قيّمة للتعرف بشكل أفضل على جودة الهواء الساحلي والبحري وتغير المناخ. وخلال هذه الرحلة، سيتم رصد أكثر من 22 معيارًا مختلفًا، بما في ذلك المعايير المنظمة لجودة الهواء، وتركيزات غازات الدفيئة، بالإضافة إلى المركبات العضوية المتطايرة والعواصف الغبارية وخصائص الهواء الجوي.

حتى الآن، تم جمع بيانات عن جودة الهواء من اليابسة، في حين أن معظم الهواء الذي يؤثر على أبوظبي يمر عبر البحار والمحيطات، الأمر الذي يؤثر على جودة الهواء المحلي في المناطق المأهولة بالسكان في الإمارة عند الوصول إلى اليابسة.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: «يسعدنا أن نتشارك مع اثنين من أكثر المعاهد البحثية شهرة في العالم في مجالاتهم العملية. ستساعدنا هذه الاتفاقية المهمة في اتخاذ خطوة كبيرة في فهم كيفية تأثير جودة الهواء فوق المحيطات على أبوظبي، وكيف أن دوران الغلاف الجوي على نطاق واسع أمر ضروري في تصميم تدابير فعالة للمساعدة في مكافحة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء والصحة في إمارة أبوظبي».

قال البروفيسور الدكتور جوس ليليفيلد، المدير الإداري لمعهد ماكس بلانك للكيمياء: «ستكون هذه الرحلة الاستكشافية الرائعة لرصد الغلاف الجوي بداية لتعاون دولي يهدف إلى جمع وتحليل مجموعة فريدة من البيانات الهامة من منطقة لم تشهد مثل هذه الجهود البحثية من قبل،».

وذكر البروفيسور جان سكياري، مدير مركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي، بمعهد قبرص: «إنه لمن دواعي سرورنا المشاركة في هذا التعاون الدولي، والذي يأتي في ظل الحاجة للبدء التعمق أكثر في دراسة الغلاف الجوي وتسجيل البيانات التي سيتم جمعها من خلال هذه الرحلة الاستكشافية.»

وانطلقت الرحلة الاستكشافية في 25 نوفمبر من شمال المحيط الأطلسي وستجتاز البحر الأبيض المتوسط وخليج السويس والبحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان، وستكتمل الرحلة عند الوصول إلى الخليج العربي والمياه الإقليمية لإمارة أبوظبي في شهر ديسمبر الجاري.