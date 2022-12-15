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الإمارات

تفاهم بين جامعة الإمارات و«سالم بن حم الثقافي»

زكي نسيبة ومسلم بن حم وغالب البريكي والحضور في صورة جماعية (من المصدر)
16 ديسمبر 2022 01:41

العين (الاتحاد)

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بحضور معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وقع مركز سالم بن حم الثقافي مذكرة تفاهم وتعاون مع جامعة الإمارات، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجالات عمل الطرفين.
وأعرب الشيخ مسلم بن حم: عن ترحيبه بتعزيز فرص الشراكة والتعاون بين مركز سالم بن حم الثقافي وجامعة الإمارات، وذلك انسجاماً مع استراتيجية المركز وسعيه إلى التواصل والشراكة والتعاون مع المؤسسات الثقافية والتعليمية التي تحتل مكانة معرفية كبيرة محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأشاد غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات بالدور البارز الذي يلعبه مركز سالم بن حم الثقافي منذ افتتاحه في دعم المبادرات والفعاليات المجتمعية الرامية إلى تعزيز التلاحم بين فئات المجتمع وتكامل الأدوار بين هيئاته ومؤسساته.

جامعة الإمارات
الإمارات
زكي نسيبة
مسلم بن حم
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