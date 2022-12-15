بلدية منطقة الظفرة تستعد لموسم الأمطار

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أكملت بلدية منطقة الظفرة استعداداتها لموسم الأمطار من خلال جاهزية الفرق والمعدات للتعامل مع أي طارئ، حيث قامت البلدية بحملة تنظيف لشبكات تصريف مياه الأمطار تضمنت نظافة 5248 من قنوات ومناهيل تصريف مياه الأمطار على مستوى مدن منطقة الظفرة. وشارك في الحملة عدد 71 مركبة وآلية، باستخدام 30 ماكينة من مكائن شفط مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ 20 تمريناً للتأكد من اكتمال كافة الاستعدادات، وشارك في الحملة 44 فنياً، و145 عاملاً.

وتم التأكد من تطبيق المواصفات وانسيابية تصريف المياه ضمن خطة متابعة مستجدات الأعمال، وذلك لتحقيق أعلى المعايير ورفع الجاهزية تحسبا لمواسم الأمطار، وتجنب تجمعات المياه حفاظا على السلامة العامة وأصول البنية التحتية. بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة وتوفير بيئة آمنة. وتتميز مدن المنطقة بشبكات لتصريف مياه الأمطار تسهم في تطوير البنية التحتية وضمان استدامتها، والحد من تجمعات مياه الأمطار في المنطقة والطرق وتصريفها مباشرة لتعزيز الأمن والسلامة والحفاظ على المظهر العام بما يخلق بيئة نظيفة وسليمة وجاذبة.