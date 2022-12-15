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زكي نسيبة يؤكد دعم القدرات العلمية للطلاب

زكي نسيبة يؤكد دعم القدرات العلمية للطلاب
16 ديسمبر 2022 01:41

العين (الاتحاد)

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كرّم معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة أمس، عدداً من طلبة جامعة الإمارات الموهوبين والمُتميّزين الحائزين على جوائز عالمية ومحلية.
وأشاد معاليه خلال حفل التكريم بتميّز الطالب عمير المرزوقي من كلية الهندسة في جامعة الإمارات وحصوله على المركز الخامس وميدالية التميّز ضمن مُنافساتٍ لمُشاركين من 22 دولة في مُسابقة المهارات العالمية 2022 بألمانيا، مؤكداً على إيمانه الكامل وثقته المتواصلة بإمكانيات أبناء الوطن وشبابه في الوصول إلى أعلى المراتب عالمية المستوى في كافة المجالات.
كما كرّم معالي زكي نسيبة الطالبات هداية الساعدي، وعلياء الظاهري، والريم المطوّع والعنود المهيري من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات، لفوزهن بالمركز الثالث في مسابقة تحدّي البحوث الاقتصادي 2022 ضمن مُبادرة أدنوك - بلومبرغ للتعليم، مُثمّناً جهودهن وتركيزهن على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة التي آمنت بقدرات بناتها على المُنافسة في ميادين التنمية الوطنية المُستدامة.

زكي نسيبة
الإمارات
جامعة الإمارات
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