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الإمارات والبحرين.. تاريخ ممتد ورؤى مشتركة

الإمارات والبحرين.. تاريخ ممتد ورؤى مشتركة
16 ديسمبر 2022 01:47

أبوظبي (الاتحاد، وام)

تشارك دولة الإمارات، اليوم، مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني الـ51، الذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام، وسط احتفاء ومشاركة رسمية وشعبية تعكس مستوى العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ويرتبط البلدان بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة ساعدت في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وهي العلاقات التي تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المتميزة بين قيادتيهما ممثلتين بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة.

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وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر «تويتر»: «نبارك لمملكة البحرين قيادة وشعباً يومهم الوطني.. ونبارك لهم ذكرى تولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم.. ونبارك لهم الازدهار والاستقرار ومسيرة العز والمجد.. حفظ الله البحرين.. وحفظ شعب وقيادة هذا البلد الشقيق والقريب والحبيب».

وتشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة تتضمن تزيين عدد من أبرز معالم ومؤسسات ومواقع الدولة ومراكز التسوق الرئيسة بالعلم البحريني، ولافتات التهاني التي تزين اللوحات الرقمية الإرشادية على الطرق الرئيسة، إلى جانب ختم خاص لجوازات سفر المواطنين البحرينيين القادمين إلى الدولة عبر المطارات والمنافذ المختلفة.

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