الإمارات والبحرين.. شراكة استراتيجية متكاملة

أحمد مراد (القاهرة)

وصف محللون وخبراء العلاقات الإماراتية البحرينية بـ «شراكة استراتيجية متكاملة»، ونموذج يحتذى به في العلاقات الدولية، مؤكدين على وجود مساحات تقارب كبيرة تجمع بين البلدين، وتعكس نوعاً من التطابق في المواقف ووجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وثمن الخبراء والمحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، المواقف الإماراتية الداعمة لمملكة البحرين سياسياً واقتصادياً وأمنياً، ما أسهم في نمو وازدهار العديد من القطاعات الحيوية في المملكة.

وأشاروا إلى اهتمام الإمارات والبحرين بتعزيز أوجه التعاون المشترك، لا سيما في مجالات مواجهة التدخلات الخارجية وغيرها من التحديات المرتبطة بأمن واستقرار دول الخليج العربي.

تفاهمات واتفاقيات

أما الكاتب والمحلل السياسي البحريني، أسعد راشد، فشدد لـ«الاتحاد» على أهمية وخصوصية العلاقات الإماراتية ـ البحرينية، وامتدادها التاريخي والاجتماعي والثقافي، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين الإمارات والبحرين تستمد قوتها وازدهارها من الروابط الودية والعائلية التي تجمع بين شعبي البلدين.

وأشار راشد إلى حرص مملكة البحرين على تعميق العلاقات والروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد ازدهرت هذه العلاقات بشكل كبير بعد تولي حضرة صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقاليد الحكم في البحرين خلال عام 1999، وخلال العقد الأول من القرن الـ21 وقع البلدان العديد من اتفاقيات التعاون المشترك على جميع الصُعد، وخلال العقد الثاني شهدت العلاقات الإماراتية ـ البحرينية طفرة غير مسبوقة من التفاهمات والاتفاقيات والتشاورات. وفي أبريل من عام 2018، أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المرسوم رقم (24) لعام 2018 بتعيين سفير فوق العادة مفوض للمملكة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ما عكس الاهتمام البالغ الذي توليه البحرين بتطوير علاقاتها مع الإمارات.

دعم وتمويل

وثمن الكاتب والمحلل السياسي البحريني المواقف الإماراتية الداعمة لمسيرة الاقتصاد البحريني، لا سيما المساهمات والمنح والمشروعات التي نفذها صندوق أبوظبي للتنمية في مملكة البحرين، ما أسهم في نمو وازدهار العديد من القطاعات الحيوية في المملكة.

ومنذ عام 1974 نفذ صندوق أبوظبي للتنمية 26 مشروعاً تنموياً واستثمارياً في مملكة البحرين عبر تقديم قروض ميسرة ومنح واستثمارات مباشرة بقيمة تجاوزت 2.9 مليار دولار، منها 90% منح.

وتمثلت أبرز هذه المشروعات في تدشين مدينة الشيخ زايد الإسكانية، والوحدات السكنية بالمدينة الشمالية، ومحطات كهرباء وماء في سترة والرفاع، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومشروعات زراعية، ومشروع الوحدات الصناعية الصغيرة، ودعم الخدمات الاجتماعية والصحية بإنشاء مركز القلب ومعهد خليفة بن زايد، وتمويل شراء خمس طائرات بوينج، والمنطقة الصناعية في الحد، وطريق الشيخ زايد. وبموجب اتفاقية التعاون المالي الموقعة بين البلدين، قدمت الإمارات للبحرين دعماً بنحو 12.5 مليار درهم لتمويل برنامج التوازن المالي للحكومة البحرينية بهدف تحفيز النمو الاقتصادي في البحرين. كما مولت الإمارات مشروع توسعة مطار البحرين الدولي بنحو 3.373 مليار درهم لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 14 مليون مسافر سنوياً.

مساحات تقارب

وأشار أسعد راشد إلى وجود مساحات تقارب كبيرة تجمع بين الإمارات والبحرين، فكلا الدولتين لديهما سياسة خارجية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتحقيق المصالح المشتركة، وجاءت المواقف الإماراتية والبحرينية تجاه القضايا العربية متقاربة ومتشابهة، ولا سيما مواقفهما المتقاربة تجاه الملف الفلسطيني والسوري والعراقي والليبي، إلى جانب تعاونهما المشترك في مسيرة التضامن الخليجي، وغيرها من العوامل التي تؤكد أن العلاقات الإماراتية ـ البحرينية تمثل مثالاً ونموذجاً يحتذى به في العلاقات الدولية.

مواجهة التحديات

لفت الدكتور محمد صادق إلى اهتمام الإمارات والبحرين بتعزيز التعاون الأمني بينهما، لا سيما في مجالات مواجهة التدخلات الخارجية وغيرها من التحديات التي تريد العبث بأمن واستقرار دول الخليج العربي، وهو ما ظهر جلياً في أعقاب الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في عام 2011.

وشهدت مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس من عام 2011 تظاهرات وأحداثاً مؤسفة، جاءت نتيجة مخططات مشبوهة نفذتها جماعات مرتبطة بجهات خارجية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين، وعلى الفور سارعت الإمارات إلى دعم البحرين في المحافل الإقليمية والدولية، وأيدت جميع الإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. كما شاركت الإمارات في قوات «درع الجزيرة» التي اتجهت إلى البحرين للمساهمة في حفظ الأمن والنظام في المملكة، ووقع البلدان في مايو من العام نفسه اتفاقية للتعاون والتنسيق الأمني المشترك.

شركاء السلام

أوضح محمد صادق إسماعيل، خبير العلاقات الدولية، أن الزخم الكبير في العلاقات الإماراتية ـ البحرينية يعكس نوعاً من التطابق في المواقف ووجهات النظر حيال مختلف القضايا على الساحة الإقليمية والدولية، مؤكداً أن البلدين ينتهجان سياسة خارجية رشيدة ومتزنة تقوم على عدة مبادئ راسخة، منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام سيادة الدول على أراضيها، وتعزيز التعاون مع جميع الأطراف لحفظ الأمن والسلام الدوليين، وحل الأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية بطرق سلمية وعلى طاولة المفاوضات.

وفي إطار التطابق في الرؤى ووجهات النظر الذي يميز العلاقات الإماراتية ـ البحرينية، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي سلام تاريخيتين مع إسرائيل، الأولى بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر 2020، والثانية بين البحرين وإسرائيل في 18 أكتوبر من نفس العام.

شراكة استراتيجية

أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، خبير العلاقات الدولية، ومدير المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، أن العلاقات الإماراتية ـ البحرينية تجسد «شراكة استراتيجية متكاملة»، ونموذجاً يحتذى به في مسيرة العلاقات العربية ـ العربية.

وأوضح إسماعيل لـ«الاتحاد» أن الإمارات والبحرين تجمعهما علاقات قديمة جداً ضاربة في جذور التاريخ، فضلاً عن روابط القرابة والمصاهرة بين عائلات وقبائل البلدين، مما أسهم في تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين أبوظبي والمنامة.

وفي فترة الستينيات من القرن الماضي، حرص المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، حاكم أبوظبي وقتها، على توطيد العلاقات مع حاكم البحرين الراحل، الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وبعد الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر من عام 1971 تواصلت العلاقات الوثيقة بين البلدين.

مشروع تكاملي

أشار الدكتور محمد صادق إسماعيل إلى أن العلاقات الإماراتية ـ البحرينية شهدت تطوراً ملحوظاً على جميع الصعد خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ما شكل مشروعاً تكاملياً وتعاونياً متميزاً بين البلدين، وقد تجلى ذلك في الدور المحوري الذي لعبته الإمارات والبحرين في تأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1981، وكان هناك حضور متميز لكل من الإمارات والبحرين في القمة الخليجية الأولى، وبعدها اتسع نطاق التعاون بين البلدين، سواء التعاون الدبلوماسي أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي.

وفي عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، حققت العلاقات الإماراتية ـ البحرينية قفزات متلاحقة في إطار من التفاهمات المشتركة، والمصالح المتبادلة، والمصير الواحد. كما حظيت هذه العلاقات بدعم ورعاية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتأسست في عام 2000 اللجنة العليا المشتركة بين الإمارات والبحرين بهدف دعم آليات العمل والمشروعات المشتركة بما يحقق التكامل المنشود بين البلدين، ومع تشكيل هذه اللجنة اتخذت العلاقات الإماراتية ـ البحرينية أبعاداً جديدة وآفاقاً رحبة على المستويات كافة.

لقاءات وزيارات

شدد السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، على أهمية اللقاءات والزيارات المتبادلة التي تقوم بها قيادات البلدين بين الحين والآخر، حيث تعكس هذه الزيارات واللقاءات العديدة عمق ومتانة العلاقات الثنائية، والحرص المتبادل على تنسيق الجهود والمواقف المشتركة تجاه أي جديد يطرأ على الساحة الإقليمية أو الدولية.

وخلال العام الجاري، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله» بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عدة مرات خلال زيارات متبادلة، منها الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى البحرين في نوفمبر الماضي، وقبلها زيارة سموه إلى البحرين في 14 أبريل الماضي.

كما زار العاهل البحريني الإمارات خلال العام الجاري عدة مرات، الأولى في 25 يناير، والثانية في 12 مارس، والثالثة في 15 مايو، والرابعة في 21 سبتمبر.

تعاون متواصل

أشار أمين عام اتحاد المستثمرين العرب إلى تنامي حجم التعاون الاقتصادي بين الإمارات والبحرين، موضحاً أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لعبت دوراً رئيساً في الطفرة التي تشهدها العلاقات الإماراتية ـ البحرينية عبر إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات في جميع المجالات والقطاعات.

وتُعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي للبحرين بعد السعودية، ومن أكبر 10 شركاء تجاريين للبحرين على مستوى العالم، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والبحرين نحو 6.5 مليار دولار، وبلغ عدد المستثمرين البحرينيين في الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية 13978 مستثمراً.

وبلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين البحرينيين في الإمارات نحو 331 رخصة، وبلغت قيمة الصفقات العقارية للمواطنين البحرينيين في الإمارات خلال عام 2020 أكثر من 228 مليون درهم، وبلغ عدد مالكي العقارات من المواطنين البحرينيين في الإمارات 237 مواطناً بحرينياً، وبلغت الرحلات الأسبوعية لشركات الطيران البحرينية إلى دولة الإمارات 11 رحلة أسبوعية على مدار عام 2020. وشاركت الإمارات خلال عام 2015 في تمويل مشروع محطة رصد الزلازل في منطقة قلاع العمر بالصخير بالبحرين بتكلفة 750 ألف دولار، وتم ربط محطة البحرين بالشبكة الوطنية لرصد الزلازل في الإمارات.