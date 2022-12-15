سفير مملكة البحرين لدى الإمارات لـ«الاتحاد»: العلاقات بين البلدين استثنائية ونموذج في الوحدة الخليجية

يسرى عادل (أبوظبي)

أشاد خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الإمارات، بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط دولة الإمارات ومملكة البحرين، وما تشهده من تقدم وازدهار كأنموذج في التلاحم بين الأشقاء وتطابق المواقف الدبلوماسية.

وقال السفير آل خليفة في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن العلاقات الثنائية الوطيدة علاقة استثنائية، وتعتبر نموذجاً في الوحدة الخليجية والشراكة الاستراتيجية المتميزة والقائمة على أسس من الود والاحترام المتبادل ورابطة الدين والدم والتاريخ ووشائج النسب والقربى والمصير الواحد.

وأضاف: «شهدت العلاقات الثنائية العديد من المحطات البارزة والمتميزة مما أسهم بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات واستمرارها لسنوات طويلة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون، وهذا طبعاً أسهم على تحقيق مصالح البلدين الشقيقين، وقد ترسخت دعائم هذه العلاقة التي جمعت مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر عقود من التاريخ، هنا نتحدث عن أكثر من 200 عام».

وأشار السفير خالد بن عبدالله آل خليفة إلى أن العلاقات بين الإمارات والبحرين تتسم بالانسجام في معظم القضايا الإقليمية والدولية، وأن العلاقات التاريخية الوطيدة تقوم على أساس المساندة المشتركة في معظم القضايا.

وحول احتفالات البحرين بيومها الوطني، قال السفير: «نحتفل اليوم بأعيادنا الوطنية، ومملكة البحرين تشهد إنجازات مشهودة في المجالات والصعد كافة، في ضوء المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقوده جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث استطاعت المملكة خلال عهده الإصلاحي الزاهر تحقيق إنجازات رائدة غير مسبوقة، وفق رؤية متكاملة قِوامها المواطن البحريني الذي هو أساس التنمية وهدفها الرئيس، وبناءً على منهج ديمقراطي تزهو به المملكة وتُفاخر به أُمم العالم».

وأضاف: «إنني إذْ أستذكر هذه العلاقات المميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فإنني استذكر - بلا شك - الفقيد الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودوره العظيم في تحقيق العبور الآمن للأواصر الممتدة، والعلاقة الفريدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، فتمكَّن بأفعاله الكريمة وسياساته الحكيمة أن يُدخل دولة الإمارات وشعبها في قلوب أهل البحرين، فخُلّد في ذاكرتهم بصفته القائد الحاني الذي أحبّ الناس فأحبوه».

وهنأ السفير خالد بن عبدالله آل خليفة أبناء مملكة البحرين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة، متمنياً دوام الأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.