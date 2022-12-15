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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
15 ديسمبر 2022 17:57

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر. ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
وأوضح المركز -في بيانه اليومي - أن الموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط أحياناً و يحدث المد الأول عند الساعة 16:49 و المد الثاني عند الساعة 07:48 والجزر الأول عند الساعة 11:41 والجزر الثاني عند الساعة 00:27.
و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 14:44 والمد الثاني عند الساعة 03:33 والجزر الأول عند الساعة 09:51 و الجزر الثاني عند الساعة 20:24.

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الإمارات
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