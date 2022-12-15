محمد بن راشد يهنئ البحرين باليوم الوطني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الخميس، مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر» : «نبارك لمملكة البحرين قيادة وشعباً يومهم الوطني .. ونبارك لهم ذكرى تولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم .. ونبارك لهم الازدهار والاستقرار ومسيرة العز والمجد .. حفظ الله البحرين … وحفظ شعب وقيادة هذا البلد الشقيق والقريب والحبيب».