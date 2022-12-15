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طيران شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة "بسمة طفل"

شعار شرطة أبوظبي
15 ديسمبر 2022 11:44

أسعدت إدارة طيران شرطة أبوظبي أطفال دار زايد للرعاية الأسرية بكافة فئاتهم العمرية بمشاركة أبناء منتسبي طيران شرطة أبوظبي ضمن مبادرة نفذتها تحت شعار "بسمة طفل"، وركزت على توزيع الهدايا والتقاط الصور التذكارية وتعريفهم عن قرب بمهام طيران شرطة أبوظبي من خلال زيارة  قسم العمليات الجوية، وقسم الإسعاف والإنقاذ الجوي، وقسم الصيانة.

ورحب فريق السعادة في الإدارة بزيارة الأطفال ورافقهم خلال الزيارة مع الحرص على إسعادهم وإدخال السرور إلى قلوبهم ودمجهم مع مختلف فئات المجتمع.

وأوضح العقيد طيار طارق جمعة العوضي نائب مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، أن المبادرة تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بدمج أطفال الدار في المجتمع والتأكيد بأنهم جزء مهم في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وأفراد هذه الأسرة الكبيرة ولهم الحق في اختيار مستقبلهم المهني والعملي بما يحقق تطلعاتهم المهنية المستقبلية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دار زايد للرعاية الأسرية
شرطة أبوظبي
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