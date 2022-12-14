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محمد بن راشد: المغرب رفع رأس العرب في المونديال

محمد بن راشد: المغرب رفع رأس العرب في المونديال
15 ديسمبر 2022 01:33

دبي (الاتحاد)

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أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالمستوى العالمي الذي قدمه منتخب المغرب في كأس العالم بقطر، ومنافسته على البرونزية، وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فخورين بالأسود … فخورين بالأداء.. فخورين بالروح.. فخورين بالوصول.. المغرب رفع رأس العرب في المحفل العالمي الرياضي الأكبر.. شكراً أسود الأطلس».
وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على أداء منتخب المغرب في المونديال. وأشاد سموه بمستوى اللاعبين. وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب نهاية مباراة «أسود الأطلس» أمام فرنسا: «شكراً لنجوم المنتخب المغربي.. شرفتم العرب بهذا الأداء الكروي الاستثنائي في مونديال قطر 2022 وحققتم الفخر لكل عربي يعرف أنه لا مستحيل مع الهمة والطموح.. القادم إن شاء الله أفضل لشبابنا العربي في كل مكان».
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ «تويتر»: «مثلتم الشعوب العربية.. أثبتم أن المستحيل ليس في قاموسنا.. شرفتم كل عربي.. تودعون كأس العالم‬ وتتركون أثراً لا يُمحى».

مونديال 2022
المنتخب المغربي
محمد بن راشد
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