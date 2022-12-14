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جواهر القاسمي تصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة «أصدقاء مرض الكلى»

جواهر القاسمي تصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة «أصدقاء مرض الكلى»
15 ديسمبر 2022 02:01

الشارقة (وام)

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 أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة قراراً إدارياً بتشكيل مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى الكلى، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في المجلس برئاسة منى الحواي الزرعوني وذلك بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام والمرسوم الأميري بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإمارة الشارقة والقرار الإداري رقم 5 لسنة 2010 بشأن إعادة تنظيم إدارة التثقيف الصحي.
ويقضى القرار بأن تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله حال انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويتم تسمية الأعضاء من قبل قرينة حاكم الشارقة.
وتعددت إنجازات جمعية أصدقاء مرضى الكلى التي تأسست سنة 2007 كجمعية تطوعية ذات نفع عام داعمة للصحة فكان لها الأثر في تقديم الدعم المادي والمعنوي وتنظيم الورش والمحاضرات للتوعية بخطورة الأمراض التي تصيب الكلى والتي وزع خلالها 700 كتيب باللغة العربية والإنجليزية وصلت إلى العديد من المستفيدين الذين بلغ عددهم 2247 مريضاً بالإضافة إلى تقديم أجهزة لقياس الضغط وتغطية التكاليف المالية للمرضى غير القادرين.
وتكمن رؤية الجمعية في تحسين السلوك المرتبط بالصحة لكافة أفراد المجتمع وتمكينهم من تبني أنماط حياتية تعزز صحتهم من خلال تزويدهم بالمعارف والمعلومات والمهارات اللازمة بالإضافة إلى رفع الوعي بأمراض الكلى وطرق الوقاية منها وتقديم التوعية الصحية للمصابين.

جواهر القاسمي
الشارقة
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
جمعية أصدقاء مرضى الكلى
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