أحمد بن محمد يعتمد إطلاق مبادرة «أخبار دبي»

دبي (الاتحاد)

ترأّس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام الاجتماع الرابع للمجلس لهذا العام، حيث تمت مناقشة جملة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالخطة الاستراتيجية للمجلس وما تم تحقيقه من خطوات في تنفيذ ما تضمنته من أهداف تسعى في مجملها إلى الارتقاء بقدرات إعلام دبي وتعزيز تنافسيته، وضمان تقديمه رسالة إعلامية متكاملة بمحتوى متطور يلامس طموحات دولة الإمارات، ويتبع أرقى المعايير العالمية، ويعكس الإنجازات النوعية لدبي في مختلف المجالات.

وأكد سموه أهمية سرعة تنفيذ الأهداف التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للمجلس، من أجل تأكيد قدرة إعلام دبي على مواكبة مكانتها العالمية المتنامية، بما يستدعيه ذلك من رفع مستوى التنسيق بين مختلف أجهزة ومكونات إعلام دبي، وضمن مساقاته المطبوعة والمرئية والمسموعة وكذلك الرقمية، وعلى المنصات كافة.

واعتمد سموه تطوير مبادرة «أخبار دبي» مؤكداً أنها تدعم رؤية موحدة هدفها الوصول إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء بالتنسيق بين مختلف مكونات المنظومة الإعلامية والجهات المعنية، لتقديم تغطية نموذجية ومتميزة لأخبار دبي ضمن مختلف القطاعات. كذلك، وجّه سموه بتنظيم خلوة إعلامية لمناقشة خطة تطوير منظومة وهوية مؤسسية لمؤسسة دبي للإعلام.

ولفت سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي حضرته منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام وأعضاء المجلس، إلى أن الإنجازات التنموية التي تشهدها دبي وجعلتها مركزاً رئيسياً للحركة الاقتصادية في المنطقة، وما يواكبها من أحداث وفعاليات متعاقبة على مدار العام، تتطلب استحداث منصة تستوعب كل تلك المستجدات وتحتويها بتغطية إعلامية تليق بمكانة دبي.

وقالت منى غانم المرّي: «تطوير إعلام دبي يسير، بتوجيهات سمو رئيس مجلس دبي للإعلام، على أكثر من مسار بصورة متوازية وبتضافر جهود جميع أعضاء المجلس، وفق رؤية تستلهم توجهات دبي مدينة المستقبل، وتحشد الإمكانات كافة في سبيل تقديم محتوى جديد يشارك في صنعه الشباب بكل ما يحملونه من طموح كبير وأفكار مبدعة».

وأوضحت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام وأعضاء المجلس، أن انطلاق حملة «وجهات دبي» في نسختها الثانية يعزز الترويج للوجهات الشتوية في المدينة، ويسلط الضوء على ما تتمتع به من مقومات تميزها كخيار مفضل للزيارة، في حين تدعم الحملة صُنّاع المحتوى من الجنسيات كافة، وتتيح لهم من خلال أسلوبهم الإبداعي إظهار مقومات التميز التي تتمتع بها دبي بين مدن العالم كمدينة عصرية تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل.

واستعرض مجلس دبي للإعلام برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ميزانية «مؤسسة دبي للإعلام» للعام المالي 2022 - 2023، وبنودها كافة والتي رُوعيت فيها خدمة أهداف التطوير المنشودة لقطاعاتها كافة خلال المرحلة المقبلة، كما تمت مناقشة أهمية وضع استراتيجية عمل تخصصية تتضمن برامج ومبادرات ومشاريع تعزّز مكانة دبي كمركز إعلامي رائد ومتطور، وتقدّم خدمات إعلاميّة تنافسية ومتنوعة ذات مواصفات عالمية.

وناقش الاجتماع تفاصيل الميزانية التي تم إعدادها في ضوء أهداف خطة التطوير وفق التصور الذي تضمنته الخطة الاستراتيجية للارتقاء بقدرات المؤسسة على صعيد إعلامها المقروء والمرئي والمسموع، كذلك على مستوى منصاتها الرقمية، ضمن رؤية شاملة تقوم في جوهرها على تعزيز كفاءة الكادر البشري واكتشاف وتمكين المواهب المبدعة، وتبنّي أحدث الحلول والتقنيات اللازمة لتحقيق مستهدفات التطوير في أقصر الأطر الزمنية ووفق أرقى الممارسات العالمية في المجال الإعلامي.

الإعلام الثقافي

واستعرض الاجتماع دور الإعلام الثقافي في تأكيد القوة الناعمة لدبي وحضورها على الساحة الإبداعية العربية والعالمية، بما يرقى إلى مكانتها عاصمة للإعلام العربي على مدار عامين متتاليين (2020 - 2021)، ويواكب مستهدفات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي لتحويل دبي إلى عاصمة لهذا الاقتصاد بحلول عام 2026.

وناقش الحضور كيفية مساهمة الإعلام الثقافي في تأكيد مكانة دبي ودورها كمركز للإشعاع الحضاري في المنطقة، بما تمتلكه من مقومات نوعية، في مقدمتها التنوع الثقافي الكبير الذي يميز مجتمعها ويزيد من ثراء مكنونه الإبداعي، فضلاً عن الكم الكبير من الفعاليات الإبداعية التي تحتضنها دبي على مدار العام وتحظى بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة، ومشاركة الإعلام في إبراز الحراك الثقافي المتنامي في دبي وإسهامه الإيجابي في المشهد الإبداعي في دولة الإمارات والمنطقة. حضر الاجتماع هالة يوسف بدري، ومالك سلطان آل مالك، وعبدالله حميد بالهول، ويونس عبدالعزيز آل ناصر، وأمل أحمد بن شبيب، وعصام عبدالرحيم كاظم، ومحمد سليمان الملا، ونهال بدري، أمين عام المجلس.