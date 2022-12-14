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ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع مجلس التخطيط العمراني

ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع مجلس التخطيط العمراني (وام)
15 ديسمبر 2022 02:01

الشارقة (الاتحاد) 

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس التخطيط العمراني، صباح أمس في مكتب سمو الحاكم، اجتماع مجلس التخطيط العمراني.
بحث الاجتماع مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمعنية بوضع السياسات العامة المتعلقة بالتخطيط العمراني، ومتابعة المشروعات العمرانية في قطاعات البنية التحتية.
واطلع المجلس على سير العمل في مجموعة من مشروعات البنى التحتية التي يجري العمل على تنفيذها في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.
كما ناقش المجلس مشروع تطوير المقاطع العرضية للطرق، والذي من شأنه رفع كفاءة الطرق في الإمارة وزيادة انسيابية الحركة المرورية، وإضفاء طابع عمراني مميز وحديث يتوافق مع مختلف العناصر العمرانية والإنشائية، ويعزز من المحافظة على الموارد البيئية.
حضر اجتماع المجلس كل من الشيخ المهندس سلطان بن محمد بن سعود القاسمي، نائب الرئيس، مدير مجلس التخطيط العمراني، والمهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، والمهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة، والمهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات، وسعيد سلطان بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والمهندس خالد آل علي، أمين عام مجلس التخطيط العمراني.

الشارقة
التخطيط العمراني
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
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