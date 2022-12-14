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«تعليمية الوطني» تناقش تنظيم التعليم العالي الخاص

«تعليمية الوطني» تناقش تنظيم التعليم العالي الخاص
15 ديسمبر 2022 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

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 اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس، برئاسة عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص.
شارك في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أعضاء اللجنة كل من: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، وشذى سعيد النقبي، وضرار بالهول الفلاسي، وعفراء بخيت العليلي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي. 
وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين تم اعتمادهما من اللجنة خلال الاجتماع وهما: سياسة وتشريعات التعليم، وجودة التعليم الخاص، فيما تتضمن خطة عمل اللجنة عقد لقاءات مع الجهات المعنية بالتعليم الخاص في الدولة ومع ممثلي الحكومة للاطلاع على التحديات التي تواجه سياسة التعليم العالي الخاص، والتي من شأنها أن تؤثر على مخرجات التعليم بشكل عام في الدولة.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
عدنان حمد الحمادي
التعليم العالي
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