وزارة «الصحة» لـ «الاتحاد»: 104 أدوية لشركات عالمية تصنع «محلياً»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الشركات الدوائية العلمية العالمية تصنع محلياً 104 أدوية، بما يسهم في دعم كفاءة المنظومة الدوائية بالدولة، مؤكدة حرصها على تشجيع شركات الأدوية العالمية لنقل بعض خطوط إنتاجها إلى داخل دولة الإمارات.

وأشارت الوزارة، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، إلى ما توفره الإمارات للشركات الدوائية العالمية، من بنية تحتية وأنظمة حديثة تساعد على الاستثمار في القطاع الدوائي، وتحفيز الشركات العالمية لتعزيز مكانتها الإقليمية وإنتاج أدويتها المبتكرة في الإمارات، وذلك في إطار جهودها لضمان الإمدادات المستقرة والسلسة للأدوية.

يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الوزارة لإرساء استراتيجية تدعم كفاءة المنظومة الدوائية في الدولة من خلال توسيع الشراكات مع المصانع والشركات العالمية لتعزيز قاعدة التصنيع الدوائي، وتشجيع المزيد من الشركات لنقل عملياتها التصنيعية إلى الدولة، وعقد شراكات لتعزيز استدامة القطاع الدوائي في دولة الإمارات وتلبية احتياجات جميع المرضى.

ونجحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في توقيع اتفاقيات شراكة عدة مع شركات دوائية عالمية، لتعزيز استدامة القطاع الدوائي في دولة الإمارات والصناعات الدوائية، وانعكاسها إيجاباً على المرضى، فضلاً عن ضمان سلسلة إمدادات مرنة للأدوية.

ولفتت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى تصدر الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كأكثر الدول كفاءة في منظومة التقييم للملف الدوائي، لضمان توفير أكبر عدد من المنتجات الدوائية المبتكرة بالدولة بأفضل جودة وفي أقل مدة زمنية، طبقاً لدراسة أجرتها شركة «أكيوفيا» بالاتفاق مع مجموعة البحوث الدوائية ومصنعي أميركا (فارما).

وأكدت حرص الوزارة على جذب المنتجات الدوائية المبتكرة والفريدة لتوفيرها في الأسواق الإماراتية الدوائية فور اعتمادها لدى الجهات المرجعية للدواء، وذلك نتيجة لعمليات التطوير المستمرة في الإجراءات والأنظمة المسؤولة عن تنظيم وإتاحة المنتجات الدوائية في الدولة.

وذكرت الوزارة أن ما يُقارب الـ 60 منتجاً دوائياً في الدولة طبقت مشروع الوزارة المبتكر الخاص بنشرة الدواء اللاورقية من خلال ربط معلوماتي كامل للدواء بمصدر إلكتروني على شبكة الإنترنت، بما يساهم في تعزيز الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالدواء للمرضى بشكل سهل ومبتكر. وتعد الإمارات أول دولة في العالم توفر هذه التقنية بتقنية الواقع المعزز وباستخدام الذكاء الاصطناعي، وتبرز أهمية هذا المشروع في تسهيل وصول المرضى للدواء وضمان التزامهم بخططهم العلاجية، وذلك في إطار توجهات حكومة الإمارات لتعزيز وترسيخ حقوقهم، وتوفير جميع الخدمات المواءمة لدعم قدراتهم وإمكانياتهم، ودمجهم بالمجتمع وتأمين حياة كريمة لهم. وكشفت الوزارة عن أن العديد من الشركات الدوائية العالمية والمحليّة تعتزم التقديم لبقية منتجاتها الدوائية بالدولة على مشروع النشرات الإلكترونية، بالإضافة لوضع بعض هذه الشركات خاصية الواقع المعزز (Augmented Reality) لمنتجاتها، ما يتيح استخدام المرئيات والرسومات ثلاثية الأبعاد لتثقيف المرضى، وفهم بعض المحتوى العلمي في النشرات بسهولة أكبر.

وأوضحت الوزارة أهمية مشروع النشرات الأدوية الإلكترونية في تحسين نتائج العلاج، وتجنب الأخطاء الدوائية، ليكرّس هذا المشروع تنافسية الوزارة كجهة حكومية صحية رقمية لا ورقية ونموذج مستدام يحتذى به في مجال تطوير الخدمات لإسعاد المتعاملين.

ويسعى هذا المشروع إلى تطوير وتطبيق التقنيات الحديثة في القطاع الصحي والمجال الدوائي، ويوفر بيانات كاملة عن الدواء بمجرد مسح الرمز عن طريق تطبيقات الهاتف الذكي بشكل مبتكر عبر تقنية الواقع المعزز، وتسهيل عملية الحصول على المعلومات التفصيلية للدواء بطريقة تفاعلية.

التقنية الجديدة

أشارت الوزارة إلى أنه سيتم إبلاغ الشركات المنتجة والمصنعة للأدوية والوكلاء المعتمدين، بأهمية توفير التقنية الجديدة لأدويتها، بحيث يتم توفير ربط معلوماتي كامل عن الأدوية بمصدر إلكتروني على شبكة الإنترنت، موضحة أن هذا الأمر سيكون وفق جدول زمني حتى يتم تطبيقه على جميع المنتجات الدوائية والصيدلانية، بشكل تدريجي.