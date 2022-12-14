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الإمارات

25 خريجاً يتأهلون في السياسات والبرامج الصحية

الخريجون في صورة جماعي (من المصدر)
15 ديسمبر 2022 02:02

دبي (الاتحاد)

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حفل تخريج منتسبي برنامج Be Bold في نسخته الثانية، والذي يهدف لبناء قدرات المواهب في الدولة ودعمهم بأفضل الإمكانات عبر منصة واحدة تجمع المبتكرين ورجال الأعمال والشركات الناشئة ومقدمي الخدمات الصحية، لاستشراف مستقبل الرعاية الصحية وتصميمه بطريقة استباقية، بما يسهم في تعزيز المكانة الريادية للدولة كوجهة مفضلة للمواهب والكفاءات المتميزة من ناحية البيئة الجاذبة للابتكار والعمل والاستثمار.
حضر الحفل، الدكتور سالم الدرمكي مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، وصقر الحميري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الوزارة، ورؤساء تنفيذيون من هيئة الصحة بدبي، وممثلون عن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وشركات Viatris، Klaim، Johnson & Johnson حيث تم تكريم الفريق الفائز بأفضل مشروع و25 خريجاً من القطاعين الحكومي والخاص بعد فترة تدريب استمرت لمدة ثلاثة أشهر. وركز البرنامج في دورته الثانية على فئة الشباب لاكتساب خبرات ومهارات من مختصين في كافة المجالات الصحية، ويوفر البرنامج منصة مفتوحة للمشاركة في جلسات الخبراء، مما يتيح لهم فرصة للتبادل المعرفي مع النظم الصحية المختلفة دولياً.
وبعد تسليم شهادات التكريم، هنأ الدكتور سالم الدرمكي الفائزين والخريجين وحفزهم على توظيف المعارف والخبرات في دعم خطط الوزارة الرامية لتصميم حلول صحية مبتكرة للتحديات المستقبلية عبر تبني ثقافة التفكير التصميمي، مؤكداً أهمية دور الشباب الذين استهدفهم البرنامج لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم ليغدوا من قادة المستقبل ومساهمين في دفع عجلة التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب. وبدوره، قال صقر الحميري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الوزارة: إن برنامج Be Bold يمثل صيغة تعاون ناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز مهارات المبادرة وريادة الأعمال والتفكير التصميمي ضمن 14 مساقاً تدريبياً، ويركز حول ثلاثة محاور أساسية، هي الصحة العامة والصحة النفسية وصحة المرأة. وأوضح أن Be Bold يعتبر برنامج الابتكار الأول من نوعه تحت شعار #TogetherForHealthUAE حيث يمزج بين التقنيات والأدوات لرواد الأعمال، واستشراف المستقبل، والتفكير التصميمي لبناء السياسات والبرامج الحكومية التي ستشكل مستقبل الرعاية الصحية، ولإرساء مكانة الوزارة باعتبارها جهة مبتكرة في تطوير منظومة العمل الحكومي بطرق مبتكرة وإبداعية.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
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