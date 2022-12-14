«الإمارات الصحية» تفوز بجائزة المسؤولية المجتمعية

دبي (الاتحاد)

فازت إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بجائزة التميز الدولية عن فئتي «أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية»، و«التميز للمبادرات الاقتصادية والاجتماعية».

ويأتي الإعلان عن الفوز بالجائزة التي تستهدف دعم وتحفيز قطاع الأعمال، للمشاركة الفاعلة في ممارسات المسؤولية المجتمعية، وتسليط الضوء على المبادرات الإيجابية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، توثيقاً واعترافاً دولياً بنجاح المؤسسة وتعزيز مكانتها كإحدى أبرز الجهات الصحية الريادية.

وأكد راشد آل علي مدير إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الفوز بهذه الجائزة نابع من حرص المؤسسة على تبني استراتيجية تطويرية في مجال تنظيم المبادرات والأنشطة والبرامج النوعية على مستوى المسؤولية المجتمعية، والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق النتائج الإيجابية تجاه المستهدفين.

وأوضحت خلود العبيدلي رئيس قسم الفعاليات والاتصال الاستراتيجي في المؤسسة، أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لنهج التميز والمساهمات المجتمعية للمؤسسة على مختلف المستويات، حيث تنطلق استراتيجية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في جهودها للعمل المجتمعي المستدام، عبر حزمة من الفعاليات المبتكرة، والمبادرات الرائدة التي تتميز بالتنوع والنتائج الإيجابية.