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«العلاقات الحكومية» تستقبل وفداً عُمانياً

خلال اللقاء (الاتحاد)
15 ديسمبر 2022 02:01

الشارقة (الاتحاد)

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استقبلت دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، برئاسة الشيخ فاهم القاسمي، رئيس الدائرة، أمس الأول، وفداً رفيع المستوى من سلطنة عُمان الشقيقة برئاسة معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، رئيس مجلس أمناء المتحف الوطني، بحضور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي، السفير العُماني بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلياء الخيال، أمين متحف الشارقة للآثار. وضم الوفد العُماني كلاً من جمال بن حسن الموسوي، الأمين العام للمتحف الوطني، ورية بنت محمد الكندية، المديرة العامة للمتاحف في وزارة التراث والسياحة، ويوسف بن سعيد الهاشمي، مدير مكتب أمن المتحف الوطني، إضافة إلى عزيزة بنت سليمان الشقصية، وماجد بن سالم الرقادي، من وزارة التراث والسياحة.
وتأتي زيارة الوفد العُماني لدائرة العلاقات الحكومية بالشارقة في إطار استضافة الإمارة معرض «الحضارة العُمانية: النشأة والتطور» الذي ينظمه متحف الشارقة للآثار برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويفتتح اليوم الأربعاء في مقر المتحف بمنطقة الآبار.
كما تتوِّج الزيارة جهود دائرة العلاقة الحكومية في تعريف كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين في الدول الشقيقة والصديقة على التجربة التنموية والثقافية لإمارة الشارقة، والمعالم الحضارية البارزة التي دشنتها الإمارة في إطار مشروعها الثقافي الرائد، الهادف إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهة ثقافية وسياحية عالمية.

دائرة العلاقات الحكومية
الشارقة
فاهم القاسمي
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