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الإمارات

تفاهم بين الإمارات وأرمينيا لتنظيم استقدام العمالة الأرمينية

عبدالرحمن العور خلال توقيع المذكرة (وام)
15 ديسمبر 2022 02:01

دبي (الاتحاد)

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وقعت حكومة دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية أرمينيا لتنظيم عمل مواطني أرمينيا في الإمارات. 
يأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، والرغبة في توطيد الروابط الثنائية، من خلال تعزيز التعاون في مجال القوى العاملة، بما يسهم في تحسين إدارة دورة العمل التعاقدي للعمال من الجنسية الأرمينية في دولة الإمارات. 
وقع المذكرة، معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتور ناريك مكرتشيان، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أرمينيا. 
وأكد العور: «إن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم، وحريصة في إطار هذه العلاقات المبنية على الاحترام والتفاهم المتبادل، على ضمان حقوق العمالة المتوجهة من تلك البلدان للعمل في دولة الإمارات انطلاقاً من القيم الإنسانية التي تحكم سياستها الخارجية والداخلية». 
وأضاف: «نحن على ثقة بأننا مقبلون على مرحلة جديدة من توطيد أواصر التعاون مع جمهورية أرمينيا الصديقة في مجال القوى العاملة، ونسعى لأن يشهد هذا التعاون مزيداً من التطور في السنوات القادمة».
 من جانبه، أعرب مكرتشيان عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف مجالات العمل بما يخدم المصالح المشتركة. وحددت مذكرة التفاهم تنظيم دخول مواطني جمهورية أرمينيا للعمل في الإمارات وإقامتهم وتوظيفهم بموجب تشريعات الدولة، كما نصت على التعاون المشترك في إدارة دورة العمل التعاقدي، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا وتبادل المعلومات والدراسات في مجال العمالة، وتعزيز التشريعات والأحكام المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة سعياً إلى تطبيق ممارسات استقدام عادلة وشفافة، وضمان الامتثال لأحكام وسيادة القانون من قبل جميع الأطراف المعنية باستقدام وتوظيف العمال من مواطني أرمينيا للعمل في دولة الإمارات.

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