«منتدى السلامة» يناقش «قوة المباني»

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس الأول فعاليات منتدى «الصحة والسلامة والابتكار في المباني والمجتمعات» الذي تنظّمه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالشراكة مع شركة «ديلوس» الرائدة في مجال الصحّة وتعزيز الرفاهية في أماكن العيش والعمل، في متحف المستقبل بدبي، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء، حيث سلّط المنتدى الضوء على تعزيز قوة المباني والمجتمعات السكنيّة، وجعلها أكثر صحة وسلامة وذكاءً. وأكّد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنّ خطة دبي الحضريّة 2040، ترسم خريطة مستقبليّة متكاملة للتنمية العمرانيّة المستدامة، يكون محورها الرئيس الإنسان والارتقاء بجودة الحياة. وشهد المنتدى تنظيم 5 جلسات حواريّة، حيث سلّطت الجلسة الأولى الضوء على (مستقبل الصحة والرفاهية في المباني والمجتمعات)، فيما كانت الجلسة الثانية بعنوان «نهج شامل للمباني الصحية: الصحة في التصميم والتشغيل والسلوك».

وسلّطت الجلسة الثالثة، الضوء على «رؤية 2031: التحديات والفرص لصحة الإنسان والرفاهية والاستدامة»، فيما تناولت الجلسة الرابعة «تأثير الصحة والاستدامة عبر القطاعات الحكومية والتجارية والسكنية والضيافة»، في حين ناقشت الجلسة الخامسة موضوع الرفاهية والصحة التي توفّرها التكنولوجيا الحديثة في قطاع التعليم.