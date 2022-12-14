الخميس 15 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«منتدى السلامة» يناقش «قوة المباني»

خلال الملتقى (من المصدر)
15 ديسمبر 2022 02:01

دبي (الاتحاد)  

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يعتمد الرؤية الجديدة لتطوير الأحياء السكنية للمواطنين
أحمد بن محمد يعتمد إطلاق مبادرة «أخبار دبي»

انطلقت أمس الأول فعاليات منتدى «الصحة والسلامة والابتكار في المباني والمجتمعات» الذي تنظّمه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالشراكة مع شركة «ديلوس» الرائدة في مجال الصحّة وتعزيز الرفاهية في أماكن العيش والعمل، في متحف المستقبل بدبي، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء، حيث سلّط المنتدى الضوء على تعزيز قوة المباني والمجتمعات السكنيّة، وجعلها أكثر صحة وسلامة وذكاءً. وأكّد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنّ خطة دبي الحضريّة 2040، ترسم خريطة مستقبليّة متكاملة للتنمية العمرانيّة المستدامة، يكون محورها الرئيس الإنسان والارتقاء بجودة الحياة. وشهد المنتدى تنظيم 5 جلسات حواريّة، حيث سلّطت الجلسة الأولى الضوء على (مستقبل الصحة والرفاهية في المباني والمجتمعات)، فيما كانت الجلسة الثانية بعنوان «نهج شامل للمباني الصحية: الصحة في التصميم والتشغيل والسلوك».
وسلّطت الجلسة الثالثة، الضوء على «رؤية 2031: التحديات والفرص لصحة الإنسان والرفاهية والاستدامة»، فيما تناولت الجلسة الرابعة «تأثير الصحة والاستدامة عبر القطاعات الحكومية والتجارية والسكنية والضيافة»، في حين ناقشت الجلسة الخامسة موضوع الرفاهية والصحة التي توفّرها التكنولوجيا الحديثة في قطاع التعليم.

الصحة والسلامة
دائرة الأراضي والأملاك
دبي
آخر الأخبار
شعار "تويتر"
دنيا
"تويتر" تعلق حساباً وهمياً يتعقب طائرة إيلون ماسك
اليوم 09:06
زلزال
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تايوان
اليوم 09:04
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي ملاحظات في منتدى الأعمال خلال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا
عربي ودولي
بايدن يلتقي قادة 6 دول أفريقية على هامش قمة كبرى في واشنطن
اليوم 08:57
تعبيرية
دنيا
10 نصائح.. يتبعها الإيجابيون في حياتهم
اليوم 07:57
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
توقعات متفائلة من الصحة العالمية بشأن كوفيد وجدري القردة في 2023
اليوم 07:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©