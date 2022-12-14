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عصابة المحال التجارية في قبضة شرطة الشارقة

عصابة المحال التجارية في قبضة شرطة الشارقة
15 ديسمبر 2022 02:01

الشارقة (الاتحاد) 

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ضبطت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، تشكيلاً عصابياً مكوناً من (5) أشخاص من الجنسية الآسيوية، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المحال التجارية بالإمارة.
وقال العقيد فيصل بن نصار، نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إن المعطيات الخاصة بالبحث والتحري، أثبتت تورط المشتبه بهم في عدة سرقات من داخل محال تجارية في إمارة الشارقة، وأعدت الفرق المختصة بفرع جرائم السرقات، خطة محكمة للإيقاع بالعصابة وضبط جميع عناصرها.
وأشار أنه بمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقة المحال التجارية، والاستيلاء على كل ما خف وزنه وغلا ثمنه، كما تم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وتحريزها، والتي تنوعت بين الهواتف المتحركة، المبالغ المالية، والساعات، وأجهزة الحاسوب المحمولة واللوحية، والأجهزة الإلكترونية، وغيرها، وجارٍ تحويلهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم.
ودعا نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أصحاب المحال التجارية، إلى ضرورة تعزيز التدابير الوقائية كربط المتاجر بنظام كاميرات عالية الجودة، وتأمين الأبواب، وعدم ترك مبالغ مالية كبيرة داخلها والاحتفاظ بالمقتنيات الثمينة في أماكن آمنة حتى لا تكون عرضة للسرقة. 

الشارقة
شرطة الشارقة
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